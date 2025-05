Valentino Rossi, clamoroso ritorno: è già sceso in pista

I fan sono in estasi per il ritorno in pista di Valentino Rossi: il Dottore ha colto tutti di sorpresa sul tracciato tanto amato.

Il 5 agosto 2021 Valentino Rossi annunciava al mondo il suo ritiro dalla MotoGP. “Questa sarà la mia ultima stagione“, disse il Dottore, che poi confermò la scelta presa al termine di quel campionato del mondo. Sono passati quasi quattro anni e nel frattempo il fenomeno di Tavullia si è lanciato in altre imprese.

Una di queste è ovviamente la gestione del suo team VR46, impegnato nella classe regina con i piloti Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. In più Valentino Rossi è anche protagonista nel campionato del mondo Endurance con la BMW M4 GT3: in questo 2025 ha già conquistato un ottimo secondo posto nella 6 Ore di Imola. Eppure non appena il nove volte campione del mondo sale in sella a una moto i fan vanno in visibilio.

E’ accaduto proprio questo nei giorni scorsi sulla pista del Mugello, uno dei tracciati più cari al Dottore. Il 46enne di Tavullia è salito a bordo della Yamaha R1 per fare qualche giro sul circuito tanto amato. Solo un allenamento per Valentino, che ha comunque dato spettacolo regalando anche alcune impennate molto emozionanti.

Clamoroso: torna Valentino Rossi, tifosi in delirio

Il Dottore ha dimostrato ancora una volta di divertirsi moltissimo sulla storica pista italiana. Nel corso della sua lunga e trionfale carriera è riuscito per ben nove volte – in 125, in 500 e in MotoGP – a tagliare il traguardo per primo al Mugello: mai nessun altro pilota è riuscito a fare altrettanto sulla pista toscana. Un legame eccezionale che il leggendario pilota tiene ogni tanto a rinsaldare con uscite in moto che fanno impazzire i fan.

Ma non è solo quello con il Mugello il rapporto a cui Rossi tiene tanto. Anche con la Yamaha continua a esserci un filo indistruttibile: con la Casa di Iwata il campionissimo marchigiano ha conquistato ben 4 titoli iridati, correndo in tutto 16 stagioni in sella a una moto Yamaha. Sempre con la storica casa giapponese ha chiuso la sua carriera.

I giri al Mugello con la Yamaha R1 hanno scatenato i tifosi: qualcuno ha addirittura sperato fosse un preludio al possibile ritorno di Rossi alle corse motociclistiche. Ovviamente non è così, anche se il Dottore ha sempre delle sorprese in serbo per i suoi fan.