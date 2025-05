Furia Bagnaia, Ducati sotto accusa: la frase incriminata

La frase di Pecco Bagnaia ha spiazzato tutti i fan della Ducati: il due volte campione del mondo non le ha mandate a dire.

La corsa al titolo iridato di Pecco Bagnaia ha subito un brusco stop nel weekend di Le Mans. In Francia il pilota torinese non è andato a punti né nella Sprint Race né nel GP: una manna dal cielo per Marc Marquez, che ha vinto la Gara Sprint e ha terminato al secondo posto il Gran Premio volando a +51 sul rivale più accreditato per il Mondiale.

Già in questo weekend a Silverstone il due volte campione del mondo spera di poter rialzare la testa e tornare a lottare per la vittoria, ma sono in tanti a credere che ormai Marc Marquez sia lanciatissimo e difficilmente si farà sfuggire la possibilità di conquistare il nono titolo iridato della sua carriera.

Bagnaia, inoltre, non sembra riuscire ancora ad avere il giusto feeling con la Ducati GP25: un campionato in salita per Pecco, che ha manifestato tutta la sua frustrazione in alcuni scambi all’interno del box Ducati con Davide Tardozzi. “Nel momento in cui inizi a piegare hai sempre la sensazione di essere al limite“, ha detto il team manager al vincitore del Mondiale di MotoGP nel 2022 e nel 2023.

Furia Bagnaia su Ducati: la frase di Pecco gela i fan

La risposta di Bagnaia non si è fatta attendere: “È così dall’inizio dell’anno. Ora smetto e comincerò a guidare in modo diverso. Ecco…”. Parole che certificano le difficoltà vissute dal pilota 28enne fin dal primo weekend in Thailandia. Secondo Tardozzi tutto sta nell’abituarsi alla moto per riuscire a gestirla, ma a detta di Bagnaia il problema è più grande: “È solo che per me è molto più difficile, perché sono così vicino a cadere”.

In effetti in Francia le criticità di cui parla Bagnaia sono emerse chiaramente: il pilota torinese è caduto nella Gara Sprint e ha avuto un contatto con Enea Bastianini nel GP. Il doppio ‘zero’ nella casella punti è una batosta che rende davvero complicata la rincorsa al leader della classifica iridata, nonché suo compagno di squadra Marc Marquez.

“La mia squadra deve spiegarmi perché ho perso il feeling, devono darmi di più – tuona Pecco rivolgendosi direttamente al proprio team – Stanno facendo tutto il possibile per aiutarmi. Ma dobbiamo trovare qualcosa il prima possibile e nella situazione attuale è difficile trovare qualcosa”.