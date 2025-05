Inter, Farris: “Complimenti al Napoli, non c’è spazio per la delusione! Vogliamo la coppa”

In conferenza stampa, il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa. “La squadra oggi ha fatto il suo dovere, ma sa che dipendeva anche da un altro campo. Dispiace, ma siamo uomini di sport e complimenti al Napoli. Vincere due scudetti in tre anni sappiamo quanto sia difficile, hanno giocatori e staff fortissimi, per cui complimenti a loro. Abbiamo immediatamente l’opportunità di prenderci un sogno che abbiamo sfiorato due anni fa. Abbiamo fatto un percorso straordinario in Europa, conquistando con grande merito la finale. L’obiettivo è alzare questo trofeo”.

Come stanno Pavard e Bisseck? “Benjamin viene da una distorsione brutta, sta migliorando e vorremmo portarlo nelle migliori condizioni a Monaco. Bisseck ha fatto un contrasto col piede, ha sentito qualcosa al ginocchio ma sembra niente di grave, non era preoccupato”