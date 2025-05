Inter, vittoria amara a Como: Napoli Campione d’Italia

Non basta all’Inter il successo per 2-0 al Sinigaglia contro il Como. Il Napoli infatti batte con lo stesso punteggio il Cagliari e si laurea Campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia.

INTER – Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi.

De Vrij la sblocca, Reina espulso

Due minuti e il Como ci prova subito. Palla persa malamente da Correa, ne approfitta Van der Brempt per calciare forte sul primo palo ma Sommer non si fa sorprendere. Al 4′ risposta dell’Inter. Dimarco crossa verso il secondo palo per la conclusione al volo di Darmian, sulla quale salvano prima Perrone e poi Reina. Vantaggio Inter al 21′ con De Vrij. Dalla bandierina Calhanoglu pennella una parabola perfetta per la capocciata vincente del difensore centrale olandese che non lascia scampo a Reina. Ci prova Nico Paz al 29′. Secondo tentativo del fantasista argentino, servito da Strefezza: destro che non si abbassa e termina fuori dallo specchio della porta difesa da Sommer. Como che sfiora il pari al 35′. Sulla punizione calciata da Da Cunha spunta Van der Brempt che colpisce al volo di sinistro, risponde presente Sommer deviando la sfera. Al 37′ Reina salva su Taremi. Uscita provvidenziale dell’esperto portiere spagnolo, liberato da Zalewski. L’ex Porto si fa chiudere al momento del tiro. Rosso per Reina. Finisce nella maniera peggiore la carriera dell’esperto portiere spagnolo, punito col rosso diretto per l’uscita fuori tempo su Taremi.

Correa la chiude ma non basta

Al 51′ raddoppio di Correa. Taremi serve l’attaccante argentino che mette a sedere Smolcic con una finta e deposita in rete. Gol in contemporanea a quello di Lukaku per il 2-0 del Napoli. Inter vicina al tris al 54′. Dimarco lanciato da De Vrij alza la testa e mette in mezzo per l’attaccante iraniano che arriva in ritardo colpendo male la sfera. Ci prova Cutrone al 67′. Strefezza mette dentro l’area di rigore per la girata di prima intenzione, murata dalla retroguardia interista. Ancora Cutrone due minuti dopo. Il numero 10 comasco si crea lo spazio per andare al tiro col destro e lo scaglia, ma spedisce sul fondo. Non deve intervenire Sommer. Ci prova Carlos Augusto al 79′. Tenta lo sfondamento per vie centrali il brasiliano, ma la conclusione è debole e centrale. Nessun problema per Butez.