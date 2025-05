Giovanni Manna, responsabile del mercato del Napoli, ha parlato a DAZN appena prima della partita contro il Cagliari, decisiva per lo Scudetto. Manna ha avuto modo di parlare anche di mercato: “A gennaio sul mercato siamo stati sfortunati e un po’ impreparati. De Bruyne? Ci piace ma oggi non parliamo di mercato, è riduttivo per la squadra che si gioca lo Scudetto. Il giocatore è forte ma non siamo soli. Vediamo“.