Sport italiano in lutto, non ce l’ha fatta

Lo sport italiano purtropo è in lutto per una perdita inaspettata e davvero drammatica: ecco chi non c’è più.

Lo sport, qualsiasi sport, regala emozioni incredibili grazie agli organizzatori e agli atleti che ne fanno parte. Si tratta davvero di qualcosa di molto semplice e che al contempo è capace di rendere felici davvero milioni – se non addirittura miliardi – di persone in tutto il mondo e allo stesso tempo.

Proprio per questa ragione, infatti, quando qualcuno che ha regalato così tante emozioni perde la vita, il dolore e l’amarezza sono davvero immensi.

Lo sappiamo bene noi italiani, che purtroppo dobbiamo registrare una recente scomparsa che ha trascinato un sacco di tifosi nella tristezza più totale. Tutto il mondo dello sport italiano è in lutto, e difficilmente sarà possibile dimenticare un avvenimento del genere: ecco cosa è successo e chi non c’è più.

Che tragedia per lo sport italiano: chi non c’è più

Lo sport italiano dice addio a Pinuccia Peri Gremmo, che ha dato tantissimo al basket italiano, in particolare a Biella. Purtroppo, da un po’ di tempo a questa parte, non stava più bene dal punto di vista fisico. Nel novembre del 2025 avrebbe compiuto 90 anni, ed era ricoverata nella struttura di Vigliano per ricevere le cure di cui aveva bisogno. La sua carriera ha avuto inizio molto presto, quando ancora frequentava l’Università a Torino.

I primi passi nel mondo del basket li ha disputati nella Pallacanestro Fiat, club storico del basket femminile italiano. Pur non essendo alta, come raccontava spesso e secondo quanto riportato da La Stampa, era brava a palleggiare e aveva un bel tiro da fuori, quindi proprio per questa ragione venne messa a fare la playmaker. La sua carriera ha proseguito a Biella nell’Ugb, polisportiva attiva tuttora nell’ambito dell’atletica leggera.

Dopo il ritiro da giocatrice, inizia la carriera da dirigente. Si occupa del Biella Basket Club, e in particolare delle giovanili. In seguito si dà da fare come ufficiale di campo, finendo per agire da responsabile del settore e come commissario. L’ultimo saluto a Pinuccia sarà possibile dal 22 maggio 2025 a partire dalle 14 nella sede delle onoranze funebri Defabianis e alla Chiesa di San Paolo a Biella, dove sarà recitato il rosario e in seguito celebrato il suo funerale. Un ricordo speciale, per una persona che ha certamente fatto molto di più che divertirsi e giocare a basket nel corso della sua vita.