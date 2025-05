Bagnaia non si rimangia la parola: è caos in MotoGP

Le ultime dichiarazioni di Pecco Bagnaia hanno scatenato un vero e proprio putiferio in MotoGP: il pilota della Ducati è stato molto chiaro.

Il Mondiale 2025 di MotoGP vede per ora Marc Marquez come leader della classifica iridata, seguito da suo fratello Alex Marquez e da Pecco Bagnaia. Non farà ovviamente parte della corsa al titolo Jorge Martin: il campione del mondo in carica sta vivendo una stagione sfortunatissima, caratterizzata prima dall’infortunio alla mano che non gli ha permesso di essere presente nei primi GP e poi dalla brutta caduta in Qatar che lo ha costretto a un nuovo lungo stop.

Zero punti in classifica per il pilota dell’Aprilia, che sta lavorando sodo per cercare di rientrare in pista il prima possibile. Tuttavia proprio nei giorni scorsi è cominciata a circolare una voce che ha scosso tutti i fan dello spagnolo. Il suo entourage ha fatto circolare indiscrezioni in merito alla volontà di Martin di interrompere anzitempo il rapporto con l’Aprilia rispetto alla scadenza prevista nel 2026.

Per farla breve Martin starebbe pensando di lasciare la Casa di Noale già al termine di questa stagione. Un’ipotesi che però trova la ferrea opposizione dell’Aprilia stessa, che in un comunicato ufficiale ha voluto sottolineare la validità e l’efficacia del contratto tra il team e il campione del mondo in carica.

Bagnaia spacca tutto: polverone in MotoGP, con chi ce l’ha

“Deve essere rispettato fino alla sua scadenza (fine del 2026) da entrambe le parti – fa sapere la Casa di Noale – come del resto ha fatto Aprilia Racing che lo ha onorato in ogni sua parte, nei tempi e nei modi previsti e così sarà anche in futuro”. Su questo argomento è intervenuto anche Pecco Bagnaia, grande rivale di Jorge Martin nelle ultime due edizioni del Mondiale di MotoGP (nel 2023 l’ha spuntata il torinese, nel 2024 l’iberico).

Bagnaia, due volte campione del mondo con la Ducati, è stato molto chiaro: i contratti vanno onorati. “Se dai la tua parola su qualcosa, se firmi qualcosa, devi rispettarla. Sarebbe un problema se qualcuno iniziasse a fare il contrario. Inizierebbe il caos“, le parole di Pecco alla vigilia del weekend di Silverstone.

Il campione italiano ha poi voluto dare un consiglio a Jorge Martin su come affrontare questa situazione: “È come un matrimonio. Se decidi di andare avanti, devi fare il massimo per rendere la tua vita felice”.