Berrettini senza pace, non solo il Roland Garros: altra batosta

Dopo il forfait al Roland Garros arrivano altre brutte notizie per Matteo Berrettini: nuova batosta per il tennista romano.

Matteo Berrettini non prenderà parte al Roland Garros. Il tennista romano ha dovuto dare forfait per infortunio, saltando così lo Slam di Parigi per il quarto anno consecutivo. Una decisione che non ha colto troppo di sorpresa i suoi fan: le lacrime versate da Berrettini mentre abbandonava il campo dopo il primo set del match contro Casper Ruud erano un segnale molto chiaro.

Molto probabilmente è proprio l’infortunio agli addominali obliqui capitatogli nel terzo turno degli Internazionali d’Italia a impedire a ‘The Hammer’ di essere in campo agli Open di Francia. L’ultimo match giocato da Berrettini al Roland Garros resta quindi quello del 2021 contro Djokovic, valevole per i quarti di finale di quell’edizione.

Dopo il ritiro a Roma il finalista di Wimbledon 2021 ha spiegato che l’amore per suo fratello Jacopo lo ha spinto a scendere in campo assieme a lui nel doppio. Una mossa che alla fine ha dovuto pagare: “Devo stare attento in queste situazioni, poi se va male devo stare tre mesi senza giocare”, ha detto Berrettini. Tuttavia la scelta di giocare il doppio con suo fratello ha fatto arrabbiare parecchio Paolo Bertolucci: l’ex tennista, oggi commentatore TV, non le ha mandate a dire.

Berrettini senza pace: l’affondo è durissimo

In un’intervista rilasciata a Fanpage la voce di Sky Sport ha criticato pesantemente la scelte di Berrettini di giocare il doppio con suo fratello la sera prima di affrontare Casper Ruud nel singolare. “Quale cuore, sono cavolate – tuona Bertolucci – Il fratello di Berrettini non è all’altezza di un torneo simile. Matteo ha già problemi fisici: deve centellinare le energie, e invece gioca il doppio per fare un regalo al fratello? Poi si è ritirato dal singolare, non ha avuto senso“.

L’ex tennista, al posto di Matteo, avrebbe pensato prima al singolare, decidendo magari di giocare il doppio solo se si sentiva davvero bene. “Non puoi partire da Madrid, in cui hai dato forfait, e disputare una partita di un doppio che finisce tardi – le parole del commentatore di Sky Sport – Non è il miglior viatico. Poi a livello familiare ognuno si gestisce come crede, ma a me non convince“.

Una vera e propria ramanzina quella che il 73enne di Forte dei Marmi ha voluto riservare al numero 28 al mondo. Bertolucci non ha risparmiato critiche nemmeno a Musetti, pur riconoscendogli grossi miglioramenti nell’ultimo anno: “Deve servire meglio, avere più continuità, non disperdere energie in lamentele“.