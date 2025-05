Esclusiva SI, su Gyokeres forte interesse della Premier League

Viktor Gyokeres è stato accostato, anche negli ultimi giorni a club di Serie A, ma ci sono chance minime per poter andare fino in fondo. La Juventus oggi ha altri obiettivi, il Napoli anche. Soprattutto ci sono due club della Premier che stanno lavorando per assicurarsi lo specialista dello Sporting che nelle prossime settimane lascerà Lisbona. Per l’Arsenal è una priorità assoluta e nelle ultime ore i Gunners stanno lavorando sempre più per staccare definitivamente il Manchester United. I Red Devils sono in corsa, non fosse altro perché si tratta di un pallino di Amorim che lo ha già allenato, ma lo stesso Amorim non vive un momento semplice dopo una stagione davvero disastrosa. Ricordiamo che Gyokeres ha una clausola di circa 100 milioni, ma può partire per una cifra inferiore del 25-30 per cento. E le grandi manovre sono in corso. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

