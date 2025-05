Fiorentina, ad Udine per credere ancora nell’Europa

Ad Udine per chiudere con 3 punti e un sorriso una stagione che ha lasciato con l’amaro in bocca in casa Fiorentina. I viola infatti hanno sognato lungamente un piazzamento in Champions o in Europa League e la finale di Conference League.

Fiorentina ad Udine per sognare ancora l’Europa

Obiettivi mancati e che hanno scatenato la furia della tifoseria gigliata che nell’ultimo turno si è scagliata contro Palladino e Pradé. L’ultimo turno potrebbe comunque permettere alla Fiorentina di tornare a giocare la Conference League nella prossima stagione la Fiorentina infatti con un successo ad Udine e la corrispondente sconfitta della Lazio contro il Lecce potrebbe agganciare i biancocelesti superandoli per gli scontri diretti. E anche in caso di parità a 3 con anche il Bologna sarebbe avanti per la classifica avulsa.

Fiorentina che quindi andrà ad Udine con un solo scopo quello di uscire dalla trasferta Friulana con i tre punti con tanti giocatori che potrebbero essere all’ultima in viola e che vorranno convincere proprietà e allenatore a confermarli nella prossima stagione. Fiorentina che vorrà vincere anche per evitare i sedicesimi di Coppa Italia e chiudere nel modo migliore una stagione che poteva essere straordinaria ma non la è stata.

Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Atta, Zemura; Lucca, Davis. Allenatore: Runjaic.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson/Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Palladino.

I convocati

Raffaele Palladino ha comunicato la lista dei convocati, esclusi per problemi fisici Folorunsho e Zaniolo che hanno quindi terminato in anticipo la stagione. Lombalgia per Zaniolo, fastidio al ginocchio per Folorunsho.