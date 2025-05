Inferno Sinner, rivelazione drammatica prima del Roland Garros

L’ultima rivelazione su Jannik Sinner arriva proprio alla vigilia del Roland Garros: parole che hanno completamente spiazzato i tifosi.

Jannik Sinner è stato protagonista di un percorso molto positivo agli Internazionali BNL d’Italia 2025. In pochi immaginavano che il numero 1 al mondo potesse presentarsi già competitivo al Foro Italico dopo i tre mesi di stop a causa della squalifica per la vicenda Clostebol. Invece il 23enne di San Candido ha ancora una volta stupito tutti, riuscendo ad arrivare in finale nel torneo di Roma e cedendo solo contro Carlos Alcaraz.

Nel corso della cerimonia di premiazione Jannik ha riconosciuto la superiorità del suo rivale sulla terra battuta e gli ha dato appuntamento al Roland Garros, dove Sinner proverà a prendersi la rivincita su Alcaraz. Proprio alla vigilia dello Slam di Parigi – Sinner esordirà domenica 25 maggio contro il francese Rinderknech – è arrivata una rivelazione che ha lasciato senza parole tutti i ‘Carota Boys’.

In un’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe l’ex tennista spagnolo Rafael Nadal ha parlato ancora una volta del caso della sostanza proibita trovata nel corpo di Sinner, ribadendo un concetto già espresso nel recente passato. Per Nadal, vincitore di ben 14 edizioni del Roland Garros, la squalifica di Jannik è stata assolutamente ingiusta.

Inferno Sinner: rivelazione shock, lo ha detto davvero

Il mancino di Manacor ha detto di essere talmente sicuro che Sinner non abbia mai voluto commettere qualcosa di illecito da poterci “scommettere la vita“. Non solo: Nadal ha anche voluto sottolineare che l’attuale numero 1 al mondo ha dovuto vivere per un anno quello che Rafa definisce un vero e proprio inferno. “Ovviamente, per il tennis, questo genere di cose è negativo. Dopodiché, se dubitiamo di tutto nella vita, possiamo mettere in discussione tutto. Dico solo che mi fido di Jannik“, ha aggiunto l’ex numero 1 del ranking ATP, che ha poi attaccato duramente tutti coloro che in questi mesi hanno parlato senza conoscere a fondo la questione.

“Il sistema giudiziario prende decisioni perché ha tutte le informazioni necessarie che noi non abbiamo – le parole di Nadal all’Equipe – Per questo motivo non mi piace vedere altri giocatori parlarne senza avere le informazioni necessarie“. Infine Rafa respinge l’accusa che Sinner sia stato trattato diversamente da altri atleti.

“Se sono state prese decisioni a favore di Jannik, scusandolo e dichiarandolo non colpevole – conclude il campione iberico – è perché il tribunale che ha dovuto analizzare i fatti aveva tutte le prove e tutti gli argomenti per prendere questa decisione“.