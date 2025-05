Milan, Furlani: “Noi delusi come i tifosi. Conte rimpianto? Gli errori sono stati tanti”. Poi conferma Tare

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dei rossoneri contro il Monza a partire dalla contestazione dei tifosi: “C’è tanto rammarico fra i nostri tifosi, unita a delusione e rabbia: sono sentimenti che abbiamo anche noi. La stagione si chiude oggi, da domani ricominciamo con la nuova stagione. Cosa non ha funzionato? Non si può parlare di una sola ragione: siamo talmente distanti che non c’è solo un motivo. Da domani si riparte, bisogna aggiustare e migliorare tante cose”.

Su Igli Tare come nuovo direttore sportivo, conferma indirettamente, senza nominarlo: “La settimana prossima sarà quella degli annunci e aspettiamo qualche giorno”. Poi sul mercato: Io mi focalizzerei su cosa dobbiamo fare per integrare questa rosa. Sono stati fatti tanti errori, dobbiamo migliorare nell’interesse del Milan”. Infine su Conte visto come rimpianto per il Diavolo: “Complimenti a mister Conte e al Napoli, hanno fatto un’impresa straordinaria. Gli errori sono stati tanti”.

Le formazioni ufficiali di Milan-Monza

Ecco di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, João Felix; Jovic. A disposizione: Sportiello, Torriani, Leao, Theo Hernandez, Jimenez, Chukwueze, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil

Allenatore: João Costa (Sergio Conceição squalificato).

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Keita. A disposizione: Turati, Mazza, Brorsson, Lekovic, Izzo, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Zeroli, Palacios, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato

Allenatore: Alessandro Nesta.