Dopo il successo della Fiorentina sulla Juve, con i Viola che affronteranno la Roma in semifinale, tocca ora a Sassuolo e Milan: in palio, il posto per sfidare l’Inter. Segui il match in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, sulla nostra app e qui sul nostro sito. Calcio d’inizio ore 18.00.

Ecco le formazioni.