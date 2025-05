Rabbia Federica Pellegrini, replica durissima: ha tutto scritto

Federica Pellegrini ha perso la pazienza e ha scelto di replicare in maniera molto dura alle accuse: ecco cosa ha detto la Divina.

Federica Pellegrini continua a essere presa di mira per le sue dichiarazioni su Jannik Sinner. Come noto la Divina aveva fortemente criticato il trattamento riservato al numero 1 al mondo, a suo dire diverso rispetto “al 99% dei casi“. Il riferimento è chiaramente alla vicenda Clostebol e al patteggiamento tra il campione altoatesino e la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping), che contestava all’atleta e al suo staff la negligenza in merito alla quantità infinitesimale della sostanza proibita trovata nel corpo di Sinner.

Sinner è stato squalificato per tre mesi: una sospensione terminata lo scorso 4 maggio, con Jannik rientrato subito in campo agli Internazionali BNL d’Italia. Il 23enne di San Candido è riuscito ad arrivare in finale, salvo poi alzare bandiera bianca contro il grande rivale Carlos Alcaraz.

Secondo Federica Pellegrini il fenomeno altoatesino ha potuto godere di un trattamento decisamente più morbido rispetto ad altri casi simili avvenuti nel tennis e più in generale nello sport. Una posizione che l’ex campionessa di nuoto ha espresso in un’intervista al quotidiano La Repubblica e ha poi confermato anche alle Iene.

Rabbia Pellegrini: la Divina non ne può più, risposta durissima

In tanti hanno scelto di replicare alle accuse di Federica Pellegrini: tra questi anche Paolo Bertolucci, ex tennista e attuale commentatore sportivo, che ha attaccato la Divina dicendo che “ha sbagliato” e che “parla a sproposito“. Ma non è tutto: da qualche tempo, infatti, l’account social dell’ex nuotatrice è preso di mira da tantissimi utenti che commentano praticamente ogni suo post anche con insulti pesanti.

Finora la 36enne milanese aveva deciso di non replicare ai tanti utenti che la riempivano di commenti sgradevoli. Ora però l’ex nuotatrice si è stufata e ha cominciato a rispondere. “Puoi allegramente guardare altrove“, ha scritto a un utente che aveva lasciato un commento sotto a un suo post dedicato a Malagò.

Sempre la Divina ha poi fatto sapere che non le è sfuggito nessuno dei commenti pesanti ricevuti in quest’ultimo periodo. “Mi sto segnando tutto“, ha scritto Federica Pellegrini, evidentemente stanca di essere continuamente presa di mira per la posizione espressa sul caso Sinner. L’auspicio è che tutto ciò finisca, specialmente ora che Jannik è tornato in campo e sarà senz’altro tra i protagonisti al Roland Garros.