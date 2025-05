Tennis sotto choc, terribile lutto: l’annuncio è drammatico

Il lutto improvviso è una vera batosta per il mondo del tennis: nessuno se l’aspettava, lo ha rivelato proprio lei.

Il mondo del tennis ha appena ricevuto una notizia che ha colto di sorpresa tanti appassionati. Il lutto è stato annunciato dalla stessa atleta: il dolore è ovviamente lancinante e sono già molti i messaggi di cordoglio fatti arrivare alla tennista per provare a renderle meno straziante questa terribile perdita. Jelena Dokic, ex numero 4 nel ranking WTA, si è affidata ai social per annunciare la morte di suo padre Damir.

La 42enne ex tennista croata, che nel corso della sua carriera era riuscita ad arrivare anche in semifinale a Wimbledon, ha fatto sapere che suo padre è venuto a mancare nelle ultime ore di venerdì 16 maggio 2025. Nel post Jelena Dokic si sofferma sul difficile rapporto che ha avuto con il suo papà: eppure, nonostante negli ultimi dieci anni il loro rapporto sia stato praticamente inesistente, l’ex tennista sottolinea come perdere un genitore e un padre sia sempre molto doloroso.

“La perdita di un genitore da cui ci si è allontanati porta con sé un dolore difficile e complesso“, scrive Dokic sui social, aggiungendo che la morte di suo papà Damir è la fine di un capitolo e della vita come l’ha conosciuta finora. L’ex numero 4 al mondo ha deciso di ricordare suo padre con una foto che per lei è un bel ricordo: nell’immagine si può vedere l’atleta croata da bambina accanto al suo papà, che le tiene il braccio attorno come a volerla proteggere.

Tennis sotto choc: l’addio è dolorosissimo, parole struggenti

Fu proprio il padre a trasferire la figlia dall’ex Jugoslavia in Australia per farla diventare una grande giocatrice di tennis. Tuttavia Damir è ricordato per comportamenti assolutamente deprecabili, sia nei confronti della figlia Jelena – spesso trattata malissimo dopo le sconfitte – che verso l’intero mondo del tennis. Il padre dell’ex tennista croata venne anche cacciato da Wimbledon in un’edizione in cui perse il controllo affermando che sua figlia fosse stata rapita.

Jelena Dokic ha raccontato alcuni passaggi della sua complicatissima convivenza con papà Damir nell’autobiografia ‘Unbreakable’ uscita nel 2017. Tra i vari episodi riferiti dall’attuale commentatrice di tornei di tennis anche la fuga nel cuore della notte circa due mesi dopo aver ceduto i suoi guadagni al padre.

Dokic ha concluso il suo post affermando di voler continuare a mantenere vivi i valori in cui crede, ovvero rispetto, grazia, gentilezza, dignità ed empatia, anche in questa situazione.