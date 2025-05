Djokovic, ora è ufficiale: mondo del tennis stravolto

Per Novak Djokovic arriva la notizia ufficiale: il mondo del tennis stravolto, una novità che lascia davvero senza parole

Si fa fatica a pensarlo, non si può ancora immaginare il tennis senza Novak Djokovic. L’ultimo dei big three sta provando a resistere al tempo che passa e all’avvento di nuovi campioni. Sinner e Alcaraz, in rigoroso ordine di ranking, hanno rubato la scena al campione serbo che negli ultimi mesi ha faticato ad essere competitivo.

Agli Australian Open è arrivato fino alla semifinale, prima che il suo fisico lo obbligasse ad arrendersi a Zverev, poi le difficoltà di un campione che vede il tempo passare e il fisico segnato dagli anni trascorsi al vertice del tennis. Così per un anno il trionfo numero 100 è diventato quasi irraggiungibile, una sorta di tabù che Djokovic non riusciva a sfatare.

Ci ha provato spesso, non ci è riuscito mai. Fino a Ginevra: Hurkacz battuto in rimonta (5-7 7-6 7-6) e finalmente il serbo può mettere in bacheca il suo centesimo titolo. Una collezione pazzesca di trionfi iniziata ben diciannove anni fa: tanto è passato dal primo successo di Djokovic nel circuito ATP, con la vittoria ad Amersfoort nel 2006 che ha dato il via ad una carriera destinata ad entrare nella storia del tennis.

Djokovic, 100 successi in carriera: tutti i titoli

Dal 2006 al 2025 non sono trascorsi soltanto diciannove anni, ma sono arrivati anche ben ventiquattro titoli slam, altri 75 titoli (compreso l’ultimo di Ginevra) ed una serie infinita di trionfi.

Djokovic entra così nel novero molto ristretto di tennisti che ha toccato quota cento: prima di lui c’erano riusciti soltanto Roger Federer con 103 vittorie e Jimmy Connors, il primatista di questa particolare classifica con ben 109 trionfi. Ora il serbo vorrebbe superarli, anche se a 38 anni riuscirci non sarà facile.

Ci proverà, magari partendo proprio dal Roland Garros dove è atteso al debutto già lunedì contro Mc Donald. Vuole provare ad arrivare fino in fondo l’ex numero 1 al mondo, attualmente sesto nel ranking, e per farlo dovrà superare un ostacolo non certo semplice: Jannik Sinner. Il sorteggio, infatti, li ha messi dalla stessa parte ed allora il 38enne sarà stimolato dalla possibilità di dimostrare di essere ancora in grado di battere i migliori.

Potrebbe essere l’ultimo Roland Garros per Djokovic che però ha tutta l’intenzione di viverlo da protagonista. Riuscire a vincere gli garantirebbe il 25esimo Slam in carriera, nessuno nella storia del tennis è riuscito a vincere tanto. Sarebbe un primato, questa volta da non dividere con nessuno.