Esclusiva SI Manchester United, il futuro di Onana non è più così certo

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il futuro di André Onana potrebbe non essere più legato al Manchester United. Dopo un’altra stagione piena di errori è infatti ora possibile che il club inglese valuti offerte per lui. Anche dall’Arabia Saudita.

