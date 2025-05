Giuntoli: “Siamo la Juventus, il nostro progetto non cambia”

Prima dl fischio d’inizio di Venezia-Juventus, Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto su obiettivi, mercato e visione a lungo termine del club.

Obiettivo Champions League

“Partecipare alla Champions è sempre importante, non solo per l’aspetto economico ma anche per il prestigio che comporta. Detto questo, siamo la Juventus e abbiamo le idee ben chiare: è stata una stagione complicata, ma essere arrivati fin qui è già un risultato significativo. Sappiamo di avere una squadra con un potenziale importante, e con qualche innesto mirato possiamo tornare ad essere davvero competitivi“.

Futuro in panchina

“Per quanto riguarda l’allenatore, l’obiettivo è affrontare il Mondiale con Tudor, poi ci prenderemo il tempo necessario per valutare con calma. Siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo. Stiamo anche lavorando per far rientrare giocatori come Kostic e Rugani, soprattutto considerando i tanti infortuni che abbiamo dovuto gestire. In parallelo, stiamo dialogando con i club proprietari dei cartellini di Kolo e Renato Veiga: vogliamo presentarci al meglio al Mondiale. Dopo un po’ di meritato riposo, sarà tempo di ripartire con entusiasmo“.

Mercato e strategia

“Il nostro piano sul mercato è chiaro e non cambia in base alla qualificazione in Champions. Vogliamo intervenire in modo mirato, senza stravolgere la rosa. Le idee ci sono e la direzione è ben tracciata“.