Dopo quasi due anni Marco Bezzecchi torna a vincere in Moto Gp, salendo con la sua Aprilia sul gradino più alto del podio a Silverstone. Quarta vittoria in carriera, in classe regina, per il riminese. Secondo Zarco su Honda, terzo Marquez con Ducati leader del Mondiale. Delusione Bagnaia, fuori dopo una scivolata al quarto giro. Beffa per Quartararo, costretto al ritiro per un guasto alla sua Yamaha e quando era in testa alla gara.