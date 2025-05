Paolini, annuncio inquietante: “Abbiamo paura”

Jasmine Paolini ha ammesso la paura che sta vivendo in questo periodo: l’annuncio ha lasciato di stucco tutti i suoi tifosi.

Jasmine Paolini ha realizzato una doppia straordinaria impresa a Roma. La campionessa toscana ha trionfato agli Internazionali BNL d’Italia 2025 sia nel singolare – netto 6-4 6-4 in finale contro Coco Gauff – che nel doppio con Sara Errani (ko Mertens e Kudermetova). Due percorsi eccezionali che l’hanno legittimamente incoronata come ‘regina’ del Foro Italico.

Jasmine Paolini è ora numero 4 nel ranking WTA e ha già messo nel mirino la terza posizione, attualmente occupata dalla statunitense Pegula. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana sarà ora protagonista al Roland Garros: in tanti sperano possa ripercorrere – e chissà, magari anche migliorare – il cammino dello scorso anno, quando cedette solo in finale contro Iga Swiatek.

Tuttavia è proprio la tennista polacca a preoccupare Jasmine Paolini. Non per questioni di campo, bensì per quanto accaduto all’atleta di Varsavia al di fuori del terreno di gioco. Il riferimento è chiaramente al caso di doping che ha riguardato la numero 5 al mondo e anche il numero 1 del ranking ATP, Jannik Sinner.

Paura per Paolini: lo ha detto chiaramente, tifosi senza parole

La vincitrice degli ultimi Internazionali ha detto chiaramente che nel mondo del tennis tutti hanno paura di poter finire nella stessa situazione di Sinner e Swiatek. “Ho sempre prestato molta attenzione alla mia routine quotidiana, ma ora si ha la sensazione di essere più vulnerabili – le parole di Jasmine Paolini – Perché, sai, dopo quei casi, lo vedi come un problema reale, e fa un po’ paura“.

La tennista toscana sottolinea come ormai bisogna fare attenzione a moltissime cose, pur riconoscendo che la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) si sta impegnando per cambiare le regole. “Sarebbe stato meglio se fosse stato un po’ prima del 2027, forse – ha aggiunto Paolini – Stiamo facendo un passo in avanti, e questo è un bene per tutti noi, perché può succedere a tutti noi“.

Sempre la numero 4 al mondo ha poi fatto presente che atleti e atlete sono sempre in viaggio e non è facile tenere tutto sotto controllo: “Stiamo facendo del nostro meglio e speriamo che non succeda più a nessuno“. Jasmine cercherà di non pensarci e di dare il meglio di sé sulla terra rossa di Parigi: la sua prima avversaria è la cinese Yuan, 62esima nella classifica WTA.