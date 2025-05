Ancelotti CT del Brasile, ecco la presentazione: “Ora sono guai per gli avversari”

Carlo Ancelotti, per tutti “Carletto”, è ufficialmente diventato “Carlinhos” per i tifosi brasiliani. Un soprannome affettuoso, accompagnato da cori e speranze, per il primo commissario tecnico italiano della storia della Seleção. Ieri sera, durante la sua presentazione ufficiale al Grand Hyatt di San Paolo, circa 200 giornalisti hanno assistito a uno show carico di entusiasmo. I tifosi hanno persino intonato un coro: “Carlinhos vem aí, o bicho vai pegar”, ovvero “Arriva Carletto, saranno guai (per gli avversari)”. Un segnale chiaro: il Brasile ripone grande fiducia in lui.

Una sfida mondiale per Ancelotti

La nomina di Ancelotti è stata definita “storica” anche dal nuovo presidente della CBF, Samir Xaud: “Abbiamo scelto uno dei migliori allenatori del mondo. Avrà totale autonomia”. E Ancelotti ha risposto con orgoglio: “Il Brasile ha vinto cinque Mondiali e mi ha scelto per vincere il sesto”. In spagnolo, ha ricordato i tempi alla Roma con Falcão e Toninho Cerezo, sottolineando il suo legame col calcio brasiliano. Ha poi ricevuto l’abbraccio di Luiz Felipe Scolari, campione del mondo nel 2002, che lo ha incoraggiato con parole sincere: “Sei il migliore per il nostro Brasile”.

Neymar assente, ma non dimenticato

Neymar, reduce da un infortunio, non è stato incluso nella prima lista del nuovo c.t., ma resta nei piani futuri: “Contiamo su di lui. Ho già parlato con Neymar oggi”, ha chiarito Ancelotti. Intoccabile invece Vinicius Junior, che finora non ha brillato in nazionale come con il Real Madrid: “È un giocatore fondamentale”, ha sottolineato il tecnico.

Convocati

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians).

Difensori: Alex Sandro, Danilo, Leo Ortiz, Wesley (Flamengo), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter), Alexandro Ribeiro (Lille), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco).

Centrocampisti: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo), Andres Pereira (Fulham), Andrey Santos (Racing Strasburgo).

Attaccanti: Vinicius Jr (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcellona), Estevão (Palmeiras), Matheus Cunha (Wolverhampton), Antony (Real Betis).