Cobolli prende il volo, bomba sul ranking: l’Italia fa festa

Cobolli ha trionfato nel torneo di Amburgo, vincendo così il suo secondo titolo ATP dopo quello a Bucarest: ecco quanto è salito nel ranking.

Il trionfo di Flavio Cobolli ad Amburgo ha mandato in visibilio tutti i tifosi italiani. Il tennista 23enne ha conquistato così il suo secondo titolo ATP dopo il successo a Bucarest dello scorso aprile. In quel caso, però, si trattava di un ATP 250: stavolta Cobolli ha vinto un torneo ATP 500, oltretutto battendo in finale Andrej Rublev che veniva dato largamente favorito alla vigilia.

Quella dell’atleta di Subiaco è stata una settimana praticamente perfetta. Cobolli ha sconfitto avversari temibili, come gli spagnoli Davidovich Fokina e Bautista Agut, oltre all’argentino Etcheverry in semifinale. Poi il classe 2002 ha compiuto un autentico capolavoro in finale, battendo nettamente il numero 17 al mondo Rublev in due set (6-2 6-4).

Un successo che permette a Cobolli di salire parecchio nel ranking ATP. Prima del torneo di Amburgo, infatti, il tennista 23enne era al 35esimo posto in classifica: il trionfo in Germania gli consente di scalare parecchie posizioni e salire fino alla posizione numero 26, sorpassando così anche Matteo Berrettini.

Volo Cobolli: trionfo ad Amburgo e top 30 nel ranking

Cobolli è stato molto bravo a resistere anche al ritorno di Rublev nel secondo set. Dopo una prima frazione dove l’atleta moscovita sembrava davvero in difficoltà, con tanti errori commessi, il secondo set è stato decisamente più equilibrato. L’italiano è riuscito a salvare ben tre palle break nel sesto gioco, riuscendo a tenere il servizio e a portarsi sul 3-3.

Nel gioco successivo, invece, Cobolli ha strappato il servizio a Rublev nell’unica palla break a disposizione, andando poi a conquistare il successo e il trofeo. Una prestazione davvero eccezionale del giovane tennista, che suggella così un torneo di grande spessore. Ora i fan si aspettano che possa proseguire su questa strada: l’ingresso nei top 30 è senza dubbio un traguardo importante ma in molti sono convinti che Cobolli possa ulteriormente migliorare e salire ancora in classifica.

“Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita”, ha detto Cobolli dopo il trionfo ad Amburgo. “Ho passato due, tre mesi molto brutti. Infortuni, tante cose che non andavano – ha poi aggiunto il tennista romano – Ora sono solo orgoglioso di me stesso e del mio team”. Infine l’auspicio di poter crescere ancora: “Devo aiutare il mio corpo a fare sempre meglio. Il mio tennis mi permette di giocare a questo livello, ma c’è sempre qualcosa da migliorare”.