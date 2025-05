ESCLUSIVA SI Pedullà: “Atalanta, la proprietà non ha gradito le parole di Gasperini”

Non è scontato che la storia tra Gasperini e l’Atalanta prosegua a vele spiegate, soprattutto dopo le dichiarazioni del tecnico ieri nel post partita della gara contro il Parma. Lo spiega Alfredo Pedullà sul suo profilo X, in cui specifica che la proprietà americana non abbia gradito le parole del tecnico dei bergamaschi.