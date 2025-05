Resa Bagnaia, abbandona la Ducati: fine della corsa

Pecco Bagnaia ha usato parole molto pesanti nei confronti della Ducati: per molti sono dichiarazioni di resa.

Pecco Bagnaia non riesce proprio a trovare il feeling giusto con la GP25. I tifosi del due volte campione del mondo cominciano a preoccuparsi seriamente: le prestazioni del pilota torinese non sono soddisfacenti, sicuramente non all’altezza di quelle del suo compagno di squadra Marc Marquez.

Anche nella Gara Sprint in Gran Bretagna le cose non sono andate molto bene per il vincitore del Mondiale di MotoGP nel 2022 e nel 2023. Nei primi giri il pilota della Ducati era in terza posizione ma ha poi perso terreno, fino a tagliare il traguardo al sesto posto: la vittoria è andata ad Alex Marquez, che ha preceduto sul podio il fratello Marc e Fabio Di Giannantonio.

Ciò che ha fatto parecchio riflettere lo staff di Bagnaia è proprio quanto accaduto negli ultimi giri della Sprint: il pilota piemontese non è parso in grado di resistere agli attacchi dei suoi avversari. Davide Tardozzi, team manager della Casa di Borgo Panigale, ha poi spiegato che la moto di Pecco ha avuto un problema di setting che ha portato ha un’eccessiva usura della gomma posteriore.

Bagnaia abbandona la Ducati: lo ha detto chiaramente

Tuttavia proprio questa criticità ha portato Bagnaia a sfogarsi in diretta TV. Ai microfoni di DAZN Spagna il due volte iridato ha sottolineato che dopo cinque giri la gomma posteriore era già distrutta, nonostante la sua capacità storica di gestione delle gomme. “Abbiamo un problema abbastanza evidente, è chiaro – le parole del pilota della Ducati – La GP25 non funziona come vorremmo e stiamo cercando di capire come cambiare questa situazione. Non è facile”.

Bagnaia ha poi rivelato di aver parlato molto con il suo team, ingegneri compresi. Lo stesso ha fatto anche Marc Marquez. “Il problema non è così visibile e qui l’unico che sta ottenendo qualche risultato è Alex, che ha la GP24“, ha aggiunto Bagnaia, che ha poi detto di considerare la Sprint Race di Silverstone la sua peggiore gara stagionale.

“Gli altri mi passavano ed ero come immobile”, ha detto Bagnaia a DAZN Spagna. Una situazione che ovviamente non fa fare salti di gioia ai suoi tantissimi fan: la speranza è che già nei prossimi weekend le cose possano andare molto meglio per il campione italiano.