Ultim’ora Valentino Rossi, i fan restano a bocca aperta

Importante notizia che coinvolge Valentino Rossi: i fan non possono che restare meravigliati davanti a ciò che vedono

I miti non vanno mai in pensione. La dimostrazione lampante arriva da Valentino Rossi che ha smesso con le moto, ma non ha scelto certo di ritirarsi a vita privata. Il ‘Dottore’ ha abbandonato la MotoGP ed ha iniziato la sua carriera nel Wec, dando sfogo alla sua passione per le auto.

Il suo nome però non è passato di moda nel mondo del motociclismo. Sarà perché c’è in MotoGP la squadra che porta la sua sigla come nome, sarà perché ha allevato parte dei piloti attualmente in pista con la sua Academy, ma Valentino Rossi è un personaggio ancora ben presente nel mondo del motociclismo e non solo.

A testimoniarlo anche un omaggio particolare che lo ha visto protagonista. A febbraio Valentino Rossi ha compiuto 46 anni, una cifra importante perché è anche il suo numero. In onore di questa ricorrenza particolare, la BMW – brand con la quale ora Rossi corre nel Wec – ha pensato ad un prodotto particolare in onore del dottore.

Valentino Rossi, l’omaggio della BMW: due auto dedicate

L’azienda, infatti, ha prodotto una vettura pensata appositamente come omaggio a Valentino Rossi: la M4 CS Edition VR46 è stata esposta di recente al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 e presenta diverse particolarità che richiamano proprio il nove volte campione mondiale di motociclismo.

Si parte dai colori con il blu e il giallo fluo che hanno caratterizzato da sempre la sua carriera. Quindi il 46 che è presente sulla fiancata e sul tettuccio, dove appaiono anche le iniziali di Valentino Rossi. Due le varianti realizzate, Sport e Style, con 46 esemplari prodotti per ognuno. Una vettura che ha visto Rossi protagonista nella progettazione insieme ai designer e agli esperti della BMW: in particolare, Valentino ha partecipato in maniera attiva al processo di design.

Come detto soltanto 92 i fortunati che potranno acquistare queste BMW dedicate a Rossi e per loro ci sarà anche una sorpresa speciale: l’incontro esclusivo proprio con Valentino Rossi presso il Ranch di Tavullia. Inoltre gli acquirenti delle vetture potranno anche vivere un’esperienza di guida Bmw M al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Una doppia sorpresa per chi ha scelto una vettura decisamente speciale. Proprio come Valentino Rossi, un mito che non ha alcuna intenzione di passare di moda.