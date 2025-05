Atalanta, Settore Giovanile: torna il Premio Brembo. Vivaio in festa al Bortolotti

Il Centro Bortolotti di Zingonia ha ospitato nel pomeriggio di martedì 27 maggio la cerimonia di consegna del “Premio Brembo” 2024/25, l’ormai tradizionale appuntamento di fine stagione che riunisce tutto il Settore Giovanile nerazzurro.

Giunto alla sua settima edizione, il “Premio Brembo” è il progetto ideato con Brembo, Top Sponsor del Settore Giovanile nerazzurro, che riserva una particolare attenzione non solo alla crescita sportiva, ma anche e soprattutto ai valori umani e comportamentali dei giovani che si formano nell’Atalanta.

Anche quest’anno, come da tradizione consolidata, i riconoscimenti sono andati ai ragazzi e alle ragazze dalla Primavera all’Under 15 e agli atleti delle due squadre For Special che si sono distinti per comportamento, impegno e rendimento scolastico.

Come consuetudine, il criterio di scelta ha tenuto in considerazione non solo l’aspetto strettamente sportivo.

All’evento hanno partecipato Cristina Bombassei, Chief Legacy Officer Brembo; il Presidente Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi; il Direttore Generale Corporate Andrea Fabris, il Responsabile del Settore Giovanile Roberto Samaden e il Direttore Commerciale e Marketing Romano Zanforlin.

Alla cerimonia di consegna del “Premio Brembo” era presente il Settore Giovanile al completo, con oltre 500 giovani calciatori e calciatrici di tutte le categorie, oltre ad allenatori, preparatori, staff medici e dirigenti, dalla Primavera ai Piccoli Amici e alle squadre For Special.

Cristina Bombassei, Chief Legacy Officer di Brembo: “Quest’anno celebriamo un traguardo importante: 50 anni nel mondo Racing, era il 1975 quando Brembo forniva per la prima volta una monoposto di Formula 1 e da quel momento siamo diventati un punto di riferimento per tutti i nostri clienti nel mondo delle competizioni sportive. Lo sport è passione, è dedizione, è impegno, è sacrificio ed è anche coraggio. E se rispettiamo tutti questi valori, prima o poi veniamo premiati. Siamo giunti alla settima edizione del Premio Brembo, diventato per noi il simbolo dell’importante collaborazione con Atalanta. Un riconoscimento a cui teniamo molto perché ci permette, ogni anno, di premiare le ragazze e i ragazzi che si sono contraddistinti non solo per gli ottimi risultati sportivi raggiunti, ma anche e soprattutto per il comportamento e l’impegno dimostrato nel percorso di studi. Vedere qui oggi raggruppati quasi 500 sportivi e sportive, vedere le famiglie, vedere gli allenatori, gli educatori e i preparatori significa una sola cosa: Atalanta è una grande scuola, anche grazie al lavoro di tutto lo staff tecnico, della famiglia Percassi e di Roberto Samaden, che ringrazio.

Continuiamo a supportare con ammirazione e convinzione il Settore Giovanile di Atalanta, il fiore all’occhiello di questa società, che è considerato tra i migliori a livello europeo e il migliore a livello nazionale”.

Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC: “Il Premio Brembo non è solo un riconoscimento speciale ai ragazzi e alle ragazze del vivaio, ma anche un attestato di stima al lavoro che viene quotidianamente fatto all’interno del nostro settore giovanile. È estremamente importante che un partner di prestigio quale è Brembo condivida i nostri valori, soprattutto quelli che coinvolgono i più giovani. I nostri ragazzi e le nostre ragazze vengono infatti accompagnati in un percorso di crescita non solo sportivo, ma anche umano. Grazie quindi a Brembo nella persona di Cristina Bombassei per essere a fianco di Atalanta: essere giunti alla 7ª edizione di questo evento è motivo non solo di soddifazione, ma anche di grande orgoglio”.

I PREMIATI

– UNDER 15 MASCHILE: Alessandro Brignoli

– UNDER 15 FEMMINILE: Linda Fasoli

– UNDER 16 MASCHILE: Nicholas Cavalleri

– ATALANTA FOR SPECIAL JUNIOR MASCHILE: Andrea Arrigoni

– UNDER 17 MASCHILE: Giorgio Modonesi

– UNDER 17 FEMMINILE: Viola Saccomandi

– UNDER 18 MASCHILE: Gabriele Platto

– PRIMAVERA MASCHILE: Luca Gobbo

– ATALANTA FOR SPECIAL SENIOR MASCHILE: Dario Cremaschi

PREMI SPECIALI: Morgana Ronchetti (Under 15 Femminile) e Lorenzo Foglia (Under 15 Maschile) per la passione e l’ottima resilienza la motivazione per entrambi.