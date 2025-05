Bagnaia disperato, nuova batosta: Ducati inerme

Ennesima domenica negativa per Francesco Bagnaia, che non pare proprio trovare la strada giusta con la sua Ducati.

Francesco Bagnaia ha di nuovo fatto grande fatica alla guida della sua Ducati. Il Gran Premio di Silverstone, per il tre volte campione del mondo italiano, è terminato con una caduta che non potrebbe fare più male di così.

Ormai il feeling con l’anteriore della GP25 sembra più simile a un miraggio che una effettiva possibilità, e quel che è peggio è che la classifica generale che si sta definendo in questo momento è sempre più pesante e indigesta per il numero 63 della Ducati.

In Inghilterra, dove Bagnaia ha corso tante ottime gare e fatto spesso una grande differenza, è arrivato l’ennesimo risultanto deludente che vede nella sola gara di Austin un acuto di notevole livello (corsa in cui Marc Marquez è caduto): quel che è peggio, è che dalle parole rilasciate da Francesco Bagnaia a fine gara non sembra possibile ricavare niente di buono.

Ennesima giornata no per Bagnaia: cosa è successo

Francesco Bagnaia proprio non si trova alla guida della sua Ducati, e anche a Silverstone ha fatto grande fatica sulla sua rossa, finendo per perdere altri punti pesanti nella rincorsa al leader del mondiale e compagno di squadra Marc Marquez. Soltanto il fratello dello spagnolo, Alex, sembra riuscire a tenere il ritmo del fuoriclasse ex Honda. Ai microfoni di Sky Sport, nel dopo gara, il tre volte campione del mondo è apparso veramente molto abbattuto: “La mia fortuna è che so quanto valgo, dove posso arrivare e cosa posso fare. Io sto dando il massimo, più di questo non mi sta venendo. So perfettamente che quando tornerà il mio feeling con l’anteriore, tornerò a vincere”.

Il numero 63 ha anche precisato che sta tentando di lavorare con la squadra, tuttavia purtroppo al momento la soluzione sembra lontana. Il suo commento a caldo è proseguito con la precisazione relativa al fatto che ogni cosa che prova a fare insieme alla squadra non porta alcun tipo di miglioramento: “Mi faccio un mazzo a casa e mi sto impegnando in tutti i modi, vengo qua e faccio il massimo. Quando arriverà, arriverà”. Dalle sue dichiarazioni, appare abbastanza chiaro che Francesco Bagnaia sembra più che deluso di una situazione sempre più compicata. La speranza è che la direzione inizi ad essere diversa per lui, perché in questo modo diventa difficile non pensare al mondiale, ma anche ai week end di gara.