Dramma Djokovic, la terribile rivelazione: “Se n’è andato”

La rivelazione ha lasciato senza parole tutti i fan di Novak Djokovic: nessuno avrebbe mai immaginato questo epilogo.

Novak Djokovic esordisce oggi al Roland Garros e ovviamente i riflettori sono puntati sul debutto dell’ex numero 1 al mondo. Nole ha passato delle settimane tutt’altro che semplici ma nel torneo di Ginevra è riuscito finalmente a togliersi quella soddisfazione che attendeva da tempo: nella finale dell’evento svizzero ha infatti battuto Hurkacz, vincendo il centesimo titolo di singolare in carriera.

Un traguardo che colloca Djokovic al terzo posto nella classifica di sempre per il maggior numero di titoli ATP vinti, dietro a Jimmy Connors e Roger Federer. Ora i fan di Nole si aspettano che il campionissimo di Belgrado possa confermare anche a Parigi quanto di buono fatto vedere a Ginevra.

Nel frattempo Djokovic è sceso in campo al Roland Garros assieme a Roger Federer e Andy Murray per celebrare Rafa Nadal, vincitore del Roland Garros nello Slam parigino. La cerimonia davanti a 15.000 spettatori ha fatto emozionare il campione spagnolo, che è comunque riuscito a tenere il discorso e a rivolgere parole di grande affetto ai propri familiari, agli amici, al pubblico e anche agli avversari di sempre.

Dramma Djokovic: parole struggenti, fan commossi

“Nulla sarebbe stato così emozionante senza queste rivalità che ci hanno spinto a migliorarci ogni giorno“, le parole di un Nadal visibilmente commosso. Novak Djokovic, in un’intervista rilasciata a LeMatin, ha ammesso che il ritiro di Nadal è stato molto difficile anche per lui. “Per me è stato molto difficile restare motivato a competere dopo il suo ritiro – le parole del vincitore di 24 tornei del Grande Slam – Onestamente non pensavo che mi avrebbe influenzato in questo modo, ma sento che una parte di me se n’è andata con lui. È stata una grande sfida per me ritrovare la gioia in campo e la forza di continuare a giocare“.

Djokovic ha poi aggiunto che quando Nadal ha lasciato il tennis ha provato una sensazione nuova: “Ho pensato: ‘Cosa faccio adesso?’. In campo mi sono sentito scoraggiato – ha detto il fenomeno serbo – ma fortunatamente ho trovato altre cose che mi hanno ispirato a proseguire. Dopo sei mesi, posso dire di sentirmi molto meglio“.

Le rivelazioni di Djokovic confermano come il legame tra i Big Four sia molto forte nonostante la rivalità in campo. L’unico ancora attivo è proprio Nole, determinato a provare a regalarsi qualche altro indimenticabile trionfo.