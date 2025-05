Dramma in MotoGP, impossibile trattenere le lacrime

Quanto accaduto nell’ultima gara in MotoGP ha fatto piangere tutti gli appassionati della classe regina: il pilota ha vissuto un vero dramma.

Il Gran Premio di Silverstone si è concluso con il trionfo di Marco Bezzecchi davanti a Johann Zarco e Marc Marquez. Un weekend che alla fine sorride soprattutto al campionissimo spagnolo: il secondo posto nella Gara Sprint e il terzo nel GP gli permettono infatti di portarsi a +24 su suo fratello Alex e soprattutto a +72 sul compagno di squadra e primo rivale per il titolo, Pecco Bagnaia.

Il successo di Bezzecchi è arrivato un po’ a sorpresa. Finora, infatti, il pilota italiano non era mai riuscito a centrare nemmeno un podio in questa stagione: in più nel GP britannico partiva in undicesima posizione. Nelle qualifiche del sabato era stato Fabio Quartararo a centrare la pole, partendo così dalla prima posizione in griglia per il terzo weekend consecutivo.

Tuttavia anche stavolta, così come accaduto nello scorso GP in Francia, il campione del mondo 2021 è stato costretto al ritiro. E dire che il ritorno alla vittoria in MotoGP era ormai a un passo: mancavano solo 5 giri al termine quando un guasto alla sua Yamaha lo ha obbligato ad abbandonare la corsa.

Dramma in MotoGP: addio al sogno, fan a pezzi

Una delusione enorme per Quartararo: il pilota transalpino stava dominando e tenendo a debita distanza sia Bezzecchi che le Ducati. Dopo la gara il pilota della Yamaha ha espresso tutto il suo rammarico per ciò che poteva essere e non è stato. “Difficile dire quello che sento in questo momento – le parole di Quartararo – Sapevo dove spingere, avevo grande fiducia all’anteriore e abbiamo visto che in frenata facevo il tempo”.

“Quando ho visto che Bezzecchi mi ha preso 4 decimi – ha poi aggiunto il pilota francese – nel giro successivo ho spinto un po’ di più perché la gomma posteriore non era male. Ma questo device si è rotto…“. Alla fine Quartararo ha provato anche a vedere i lati positivi del Gran Premio di Silverstone, in particolare la buona strategia del team.

“Ci sono tante cose buone da vedere in questo weekend. Sono contento di aver fatto una gara così veloce”, ha concluso il pilota nizzardo, che deve quindi ancora rimandare l’appuntamento con il ritorno alla vittoria: il suo ultimo successo nella classe regina risale al GP di Germania del giugno 2022.