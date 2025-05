ESCLUSIVA SI L’intermediario Bicanic: “Sucic-Inter nata a settembre. Occhio a Markulin, il nuovo Barella”

L’agente di mercato croato, Miroslav Bicanic (che in passato ha rappresentato fra gli altri anche Marcelo Brozovic) è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare di alcuni suoi connazionali, fra i quali c’è anche Petar Sucic. Bicanic non rappresenta Sucic, ma di recente ha svelato di averlo proposto ai nerazzurri in tempi non sospetti.

Come l’ha lasciata l’addio di Modric al Real?

“Modric ha ottenuto grandi risultati con il Real Madrid e la Croazia. Per il nostro piccolo Paese, una nazione di 3,8 milioni di abitanti, questa è stata un’occasione meravigliosa per dimostrare il nostro talento sportivo sul palcoscenico più importante”.

Ha rivelato di aver proposto Sucic all’Inter. Ce ne parla?

“Abbiamo iniziato a parlare dell’idea di Sučić all’Inter a settembre del 2024, prima che giocasse in Champions League e in Nazionale maggiore. Gli osservatori lo apprezzavano perché presentava caratteristiche differenti fra loro, tutte ai massimi livelli”.

E’ un piccolo Brozovic?

“È migliore di quello che era Brožović alla sua età, ma il tempo ci dirà se farà una carriera così brillante”.

Sulla finale di Champions: che partita sarà?

“Per me è chiaro e semplice: l’Inter vincerà!”.

Ci parla del promettente giovane della sua scuderia, Šimun Hrgović dell’Hajduk?

“Simun Hrgović è un giocatore molto interessante. È uno dei migliori giovani terzini sinistri d’Europa, ha giocato anche un’intera stagione come terzino destro, non il suo ruolo naturale. Non conosco casi simili nel calcio moderno: un terzino destro mancino. In realtà è un talento poliedrico, può ricoprire diversi ruoli, un po’ come Philippe Lahm in passato. Ora gioca anche per la Croazia Under 21, spero che presto sia pronto per la Nazionale maggiore”.

Cannavaro ha valorizzato Roko Markulin della Dinamo Zagabria. Ci parla di lui?

“Markulin è un centrocampista di grande talento, classe 2008 nella Dinamo, concentrato sul successo, che lavora sodo ogni giorno sui dettagli della tecnica calcistica e della condizione fisica. Direi che forse può essere definito il nuovo Barella”.

E Sopic del Sibenik?

“Sven Sopic è uno dei migliori giocatori del campionato giovanile croato. Come difensore ha segnato ben 13 gol. Ci aspettiamo di avere una normale opportunità la prossima stagione in qualche altro club, perché il Sibenik è nel caos finanziario”.