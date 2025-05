Schumacher, i fan con il fiato sospeso: notizia inaspettata

Una notizia completamente inaspettata ha lasciato senza parole i tantissimi fan di Michael Schumacher: l’ufficialità è appena arrivata.

Uno dei sogni dei tantissimi appassionati di Formula 1 è quello di rivedere un giorno Michael Schumacher nel paddock di uno dei Gran Premi in calendario nel Mondiale. Al momento è uno scenario estremamente improbabile: l’ex pilota di Benetton, Ferrari e Mercedes, vincitore di ben 7 titoli iridati (di cui 5 consecutivi con la scuderia di Maranello), non compare in pubblico dal 29 dicembre 2013, giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel (Francia).

Schumacher vive nella sua villa di Maiorca ed è costantemente assistito dai medici che lo tengono in cura: il Kaiser può inoltre contare sull’amore di sua moglie Corinna e dei loro figli, Mick e Gina-Maria. In più anche a qualche amico è concesso di visitare la leggenda della F1: tra questi c’è Jean Todt, ex Team Principal della Ferrari proprio nell’epoca d’oro di Schumi in ‘rosso’.

Proprio in queste ore è arrivata una notizia inaspettata che tiene tutti i fan di Schumacher con il fiato sospeso. Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, infatti, una delle Ferrari guidate dall’ex pilota tedesco è stata venduta per una cifra gigantesca. Si tratta della F2001 con cui Michael Schumacher trionfò nei Gran Premi di Monaco e Ungheria del 2001.

Ultim’ora Schumacher, ora è ufficiale: la notizia spiazza i fan

La monoposto è stata venduta per 18,17 milioni di dollari, circa 15,98 milioni di euro al cambio attuale. La F2001 è stata protagonista di un evento curato da RM Sotheby’s, la famosa società di aste di automobili: con quella vettura il Kaiser vinse nove dei 17 Gran Premi in programma in quella stagione, laureandosi campione del mondo per la quarta volta (la seconda di fila con la Rossa di Maranello).

Si tratta della monoposto più costosa tra quelle guidate da Schumacher. Il primato precedente apparteneva alla Ferrari F2003, venduta a 13,2 milioni di dollari nel 2022. E non è tutto: la F2001 appena venduta per quasi 16 milioni di euro è anche la quarta monoposto di F1 più costosa della storia.

Il primo posto in questa speciale classifica è occupato dalla Mercedes W196 streamliner guidata negli anni ’50 da due leggende dell’automobilismo come Juan Manuel Fangio e Stirling Moss: 52,52 milioni di dollari, un record difficilmente battibile, anche se le monoposto guidate da Schumacher risultano sempre molto gettonate.