Sinner-Alcaraz, colpo di scena: c’entra Djokovic

Colpo di scena nella sfida infinita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: c’entra Novak Djokovic, fan spiazzati.

I riflettori del Roland Garros sono puntati principalmente su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In tanti hanno ancora negli occhi la finale di Roma, dove l’ha spuntata lo spagnolo dopo un primo set equilibratissimo e di alto livello: la speranza di molti appassionati di tennis è che Sinner e Alcaraz arrivino in fondo anche a Parigi per godere ancora una volta della sfida tra i due che probabilmente domineranno la scena negli anni a venire.

Non a caso anche per i bookmakers i favoriti per la vittoria all’Open di Francia sono proprio il numero 1 e il numero 2 al mondo. Anche una leggenda come John McEnroe, ex numero 1 al mondo e finalista al Roland Garros 1984 (ko contro Ivan Lendl), ritiene molto difficile che la vittoria a Parigi vada a un giocatore diverso da Sinner e Alcaraz.

“Sono molto avanti rispetto agli altri“, ha detto il 66enne, vincitore di 7 titoli del Grande Slam in singolare e 9 in doppio, che ricopre oggi il ruolo di commentatore televisivo. Sempre McEnroe si è poi soffermato sulla sfida tra i due rivali: secondo l’ex tennista al momento Alcaraz è avanti, specialmente sulla terra rossa, ma Sinner non è poi così lontano.

Sinner-Alcaraz: tutto ribaltato, c’è lo zampino di Djokovic

McEnroe, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha fatto riferimento alla finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025 e anche alla semifinale dello scorso anno: anche in quell’occasione fu Alcaraz a spuntarla dopo un’emozionante match risolto solo al quinto set. L’ex tennista statunitense fa presente che in tornei come il Roland Garros la condizione fisica può essere un fattore determinante.

Sinner è riuscito ad arrivare in finale a Roma nonostante l’assenza forzata dai campi per tre mesi a causa della squalifica per la vicenda Clostebol. Il 23enne di San Candido ha poi dovuto fare i conti anche con un problema di vesciche ai piedi che probabilmente lo hanno costretto a pagare dazio nel secondo set contro Alcaraz.

McEnroe parla poi anche di Novak Djokovic e di come vada assolutamente tenuto in conto nei tornei del Grande Slam: “Non vorrei mai trovarmelo di fronte in un torneo del genere, perché gioca a casa sua”. D’altronde Nole ha trionfato già tre volte a Parigi: l’ultimo successo è del 2023, quando sconfisse in finale Casper Ruud con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-5.