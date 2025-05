Colpo di scena Sinner, lo ammette chiaramente: non può farlo

Per Jannik Sinner il Roland Garros è iniziato nel modo migliore, ma non è mancato il colpo di scena: lo ha ammesso in maniera molto chiara

Buona la prima, senza neanche tanta fatica. Jannik Sinner ha superato il primo turno del Roland Garros ed è ora in campo per la sfida contro Gasquet.

Un altro francese sulla strada del numero 1 al mondo che ha già affrontato un padrone di casa: Arthur Rinderknech. Jannik è riuscito a liquidare la pratica in tre set, avendo un passaggio al vuoto soltanto nell’ultimo parziale quando il francese è scappato sul 4-0 prima di subire l’inesorabile rimonta del campione di San Candido.

Un momento di difficoltà che ha alimentato qualche dubbio sulla tenuta, soprattutto fisica, di Sinner che dovrà migliorare per andare fino in fondo nello slam parigino. Nulla di preoccupante, almeno per ora, anche se è evidente che Sinner debba migliorare la propria condizione per poter aspirare a competere per il titolo.

Lo ha detto anche lui nelle dichiarazioni rilasciate dopo l’incontro, sottolineando come il primo match nasconde sempre delle insidie e quanto non sia facile iniziare un nuovo torneo. Lo stesso Jannik si è poi detto contento di come è stato in grado di gestire la situazione, soprattutto quando nel terzo set Rinderknech sembrava avesse preso il largo: “Ho avuto l’atteggiamento giusto e sono contento di come ho giocato“.

Sinner, il francese non fa per lui: “Non posso farlo”

Prima di arrivare all’analisi del match però Jannik Sinner si è lasciato andare ad un’ammissione che ha strappato un sorriso al pubblico francese presente sugli spalti. “Non mi chiedete di parlare in francese, non posso farlo” la frase del numero 1 al mondo che ha poi risposto alle domande in inglese.

Durante il match, Sinner ha dovuto fare i conti con il tifo per il giocatore di casa, una situazione che si sta replicando anche nel match contro Gasquet. Lo stesso altoatesino nel post gara ha voluto ringraziare il pubblico per il rispetto con il quale hanno tifato per il tennista di casa e spiegato di essere consapevole che le cose, con giocatori francesi, saranno sempre così.

“So che farete il tifo per lui, sono felice di affrontarlo” la frase pronunciata da Sinner. Un Sinner che vuole andare fino in fondo a Parigi e sa di poterlo fare. Questo sì, parlare in francese invece, meglio di no: “Non posso farlo”.