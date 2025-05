Italiano resta al Bologna: rinnovo fino al 2027 e ingaggio da top coach

Vincenzo Italiano continuerà la sua avventura sulla panchina del Bologna. Il tecnico ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2027. L’ingaggio che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe avvicinarsi ai 3,5 milioni di euro a stagione.

Una decisione attesa, in linea con quanto emerso nelle ultime settimane: il club emiliano non ha mai preso in considerazione l’idea di separarsi dal proprio allenatore, né ha mai concesso spazio a speculazioni su un suo possibile approdo altrove. Il contratto in essere, valido fino al 2026, è sempre stato considerato solido, ma la dirigenza – su tutte l’amministratore delegato Claudio Fenucci – ha da tempo espresso la volontà di premiarlo con un rinnovo e un adeguamento economico.

Il Bologna, reduce da una stagione brillante e impreziosita dalla storica vittoria della Coppa Italia, ha dunque voluto blindare la propria guida tecnica. Per Italiano, si apre ora una nuova fase, con obiettivi ambiziosi e la possibilità concreta di togliersi ulteriori soddisfazioni, in Italia e in Europa.

Il progetto Bologna continua, e con Italiano al timone, il futuro promette bene.