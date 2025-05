Musetti, pazzesco al Roland Garros: coinvolto Alcaraz

Al Roland Garros molti riflettori sono puntati su Lorenzo Musetti: l’ultim’ora è davvero pazzesca, c’entra anche Carlos Alcaraz.

Lorenzo Musetti ha superato agevolmente il primo turno al Roland Garros battendo in tre set il tedesco Yannick Hanfmann. La partita è stata equilibrata solo nella prima frazione, dove sembrava che il 33enne di Karlsruhe potesse dare del filo da torcere all’italiano. Tuttavia, dopo aver perso il primo set Hanfmann non ha più retto l’urto di Musetti, che ha poi vinto con il punteggio di 7-5 6-2 6-0.

Ora i riflettori sono puntati sul secondo turno e sul prossimo avversario del tennista di Carrara: si tratta del colombiano Galan, che come miglior risultato a Parigi vanta un terzo turno nel 2020. L’auspicio dei tanti tifosi di ‘Muso’ è che possa superare anche questo ostacolo e proseguire la sua avanzata all’Open di Francia.

Di sicuro Musetti avrà gradito anche gli elogi di Adriano Panatta. La leggenda del tennis italiano ha espresso parole di grande stima per il 23enne toscano: secondo Panatta, infatti, Musetti è l’unico che può davvero impensierire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ovviamente sia il numero 1 che il numero 2 del ranking ATP godono ampiamente dei favori del pronostico nello Slam parigino, ma la crescita di Musetti in quest’ultimo anno fa ben sperare.

Pazzesco Musetti: Sinner e Alcaraz sono avvisati

“Lorenzo potrebbe giocarsi una grande semifinale con Carlos”, afferma Panatta, ricordando che Musetti è finito nella parte del tabellone dove c’è il 22enne di Murcia. Ai quarti di finale potrebbe incontrare Holger Rune, che dopo aver vinto lo scorso aprile il torneo di Barcellona (battendo in finale proprio Alcaraz) non ha ottenuto altri risultati importanti.

“Il torneo è lungo, faticoso, duro”, ricorda Panatta, che tiene quindi a precisare quanto sarà importante mantenere una buona condizione fisica: “A Parigi cambia clima ogni giorno, passa da 12 a 29 gradi”. Ecco perché bisognerà capire se Sinner è già in ottima forma: l’esordio contro Rinderknech è andato molto bene ma ben presto arriveranno avversari più duri.

“Dalla sua parte ha Djokovic, secondo me fino ai quarti non ha problemi, potrebbe avere Draper, e in semifinale potrebbe incontrare Novak”, afferma Panatta parlando proprio del percorso che potrebbe avere il numero 1 al mondo all’Open di Francia. Sinner e Alcaraz sono quindi i principali candidati alla conquista del Roland Garros 2025 ma Musetti può giocarsi le sue carte.