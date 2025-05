Valentino Rossi, ‘lite’ in MotoGP: è furioso

Lo scorso Gran Premio del Mondiale di MotoGP ha lasciato il segno: lo scontro è durissimo, c’entra Valentino Rossi.

Un terzo posto nella Gara Sprint e poi una quarta posizione nel Gran Premio. Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli hanno fatto felice Valentino Rossi nell’ultimo weekend a Silverstone: dopo il podio di Di Giannantonio nella Sprint Race è arrivato l’ottimo quarto posto nella gara domenicale per Morbidelli, anche se con un po’ di rammarico per la terza posizione sfumata all’ultima curva.

Grazie a questi risultati Morbidelli sale in quarta posizione nella classifica piloti con 98 punti, mentre Di Giannantonio è sesto con 88 punti. Nell’intervista rilasciata dopo il weekend britannico il pilota classe 1994 ha detto chiaramente che si è trattato del fine settimana più sorprendente di tutta la sua carriera in MotoGP.

L’infortunio patito a Jerez e il 15esimo posto di Le Mans non davano troppa fiducia a Morbidelli ma il lavoro svolto assieme a tutto il team è stato eccezionale. “Mi dà un gran gusto sapere di essere competitivi – ha detto il pilota romano – è quello che un pilota vuole, è quello che un team vuole, e noi lo siamo e questo ci fa stare sicuramente bene, ci fa dormire meglio la notte“.

Rossi furioso: è successo tutto nell’ultimo GP, parole durissime

Tuttavia c’è anche un episodio avvenuto durante il Gran Premio di Silverstone che Morbidelli dimostra di non avere digerito. Si tratta del contatto avvenuto al via tra lui e Aleix Espargaro, che ha reso necessaria la bandiera rossa e la nuova partenza della gara. Il pilota della VR46 non ha usato giri di parole, spiegando come sia “l’ennesima volta che Aleix o mi tira la moto addosso o mi tira qualcosa altro addosso“.

“Non ho mai capito cosa io abbia fatto per avere questo trattamento da lui, da uno sportivo come lui, da una persona che si dichiara come una rappresentazione pulita dello sport“, tuona Morbidelli, evidentemente molto infastidito per questo nuovo episodio che lo vede protagonista assieme a Espargaro.

Malgrado la rabbia per quanto avvenuto il pilota romano vuole prendersi solo tutto ciò che di positivo è emerso dal weekend a Silverstone e non stare a pensare al negativo. Morbidelli, nel corso dell’intervista, rivela il dispiacere per non essere riuscito ad arrivare terzo ma si complimenta con Marc Marquez per aver vinto il testa a testa: “E’ stato molto bravo“.