Annuncio ufficiale, ribaltone Ferrari in F1: stravolta la classifica

Altro che dominio McLaren, a quanto pare in Formula Uno può cambiare ancora veramente tutto quanto: i dettagli.

Attualmente il mondiale di Formula Uno ha visto la McLaren vincere e convincere, oltre alle tante pole position conquistate dal team inglese, che spesso sono un attestato incontrovertibile di velocità in F1.

Dietro alla scuderia britannica, il gruppo formato da Mercedes, Red Bull e Ferrari, che stanno portando avanti un lento, difficile ma importante percorso di ripresa dopo un inizio di mondiale che le ha viste decisamente dietro al duo McLaren composto da Lando Norris e Oscar Piastri.

Parlare di mondiale nel 2025 per queste scuderie, però, è un mezzo tabù. Anche se non tutti la pensano in questo modo, visto e considerato che le ultime dichiarazioni lasciano pensare che sia ancora tutto quanto da scrivere (anche grazie a un dettaglio tutt’altro che trascurabile).

Formula 1, ribaltone possibile: ecco perché

McLaren, pur essendo nettamente prima forza del mondiale in questo momento, è tutto tranne che da considerare già campione del mondo costruttori e piloti di F1 nel 2025. A dirlo non siamo noi, bensì Toto Wolff. Il team principal della Mercedes è convinto, infatti, che al vertice della massima serie automobilistica possa cambiare ancora moltissimo. Soprattutto in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, che arriva nel momento giusto, considerando le difficoltà Mercedes a Monaco (nemmeno a punti con Antonelli o Russell).

Come riportato da Motori Online, Wolff è convinto che “il mondiale è tutt’altro che definito. La nuova direttiva tecnica sull’ala anteriore, in vigore da questo fine settimana, aggiungerà un elemento di interesse in più“. In effetti, al Montmelò farà il suo debutto l’entrata in vigore della direttiva tecnica della FIA sulla flessibilità delle ali anteriori, che potrebbe avvicinare come allontanare un team dall’altro in vista della seconda parte del campionato. Con la lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori che sembra sempre di più una questione a tre, neanche McLaren è esterna a un cambiamento che potrebbe cambiare davvero un sacco di cose pure in ottica mondiale.

Vedremo se sarà effettivamente così, o se quella di Wolff è più una speranza. Mercedes, come Ferrari e Red Bull, sperano di avere sempre più chance di salire sul podio per insidiare davvero la McLaren, al momento irraggiungibile sia nel mondiale costruttori che in quello piloti. Valuteremo nelle prossime gare se questo sarà effettivamente possibile: intanto, il week end di Barcellona si avvicina, e già da questo fine settimana capiremo molte cose sullo sviluppo del campionato di F1.