Sinner, cuore spezzato: triste notizia al Roland Garros

Jannik Sinner fa sempre parlare di sé, e anche questa volta si è fatto notare mentre è in ballo il Roland Garros a Parigi.

Jannik Sinner, dopo la delusione degli Internazionali d’Italia, conclusi con la sconfitta netta in finale contro Carlos Alcaraz, ha già iniziato il suo viaggio al Roland Garros, torneo appartenente al Grande Slam del tennis e che vuole tentare di vincere.

Questo evento non è solo molto importante dal punto di vista della classifica ATP, in cui lui è attualmente primo, ma anche per il prestigio che rappresenta da tantissimi anni per ogni singolo amante del tennis, oltre che per addetti ai lavori, giocatori e staff.

Inoltre, può dire già tanto sul ritmo partita del campione italiano, che prima del torneo di Roma non disputava partite ufficiali da ben tre mesi. Parlando sempre di Sinner, comunque, ha commentato una triste notizia direttamente dal Roland Garros: scopriamo nello specifico di cosa si tratta.

Triste notizia per Sinner: di cosa si tratta

La brutta notizia di cui abbiamo deciso di parlarvi riguarda Giulio Ciccone, che è caduto nel corso della tappa di Gorizia e ha dovuto abbandonare con largo anticipo il Giro d’Italia. Ha anche riportato una piccola lesione muscolare e un versamento molto importante al quadricipite destro, e così sarà costretto ad osservare due settimane di stop prima di poter riprendere la sua attività in campo. Senza neanche una tappa conquistata nel corso di questo importante evento per il ciclismo mondiale, e in particolare per gli italiani, aumenta non di poco l’amarezza dell’accaduto.

E anche Sinner ha voluto commentarlo, dato che è un grande amico di Giulio Ciccone. Al termine del match vinto al Roland Garros contro Arthur Rinderknech, come riportato da Eurosport, ha ammesso di averlo sentito al telefono: “Per lui, il Giro d’Italia è come Wimbledon per noi tennisti, finirlo così gli ha spezzato il cuore. Siamo amici stretti e cerchiamo di sostenerci a vicenda. Mi spiace non poter essere lì con lui”. Un evento, quello dell’infortunio di Ciccone, che ha segnato anche Sinner, grande amico del ciclista.

Nonostante sia impegnato al Roland Garros in quel di Parigi, ha voluto comunque mandare il suo messaggio d’affetto all’amico stretto, facendogli sentire il più possibile la sua vicinanza e il suo interesse nei confronti di questo amaro evento accaduto al Giro d’Italia. Adesso non può proprio andare fisicamente da lui per consolarlo, ma proprio come ogni amico vero e sincero farebbe, ha voluto comunque consolarlo e supportarlo il più possibile.