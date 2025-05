Sorriso Berrettini, la notizia più attesa: gioia tutta italiana

La gioia tanto attesa da Berrettini è finalmente arrivata: ora si può davvero sorridere, i tifosi sono al settimo cielo.

Non sono state certamente settimane facili per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha dovuto dare forfait agli Internazionali BNL d’Italia 2025 nel match contro Casper Ruud a causa del solito problema agli addominali obliqui; un infortunio che l’ha obbligato a rinunciare anche al Roland Garros, un appuntamento a cui ‘The Hammer’ teneva particolarmente.

Un doppio stop che ha fatto retrocedere Berrettini in 30esima posizione, scavalcato anche da Flavio Cobolli che è invece riuscito a salire fino al 26esimo posto grazie al trionfo nel torneo ATP 500 di Amburgo. Il finalista di Wimbledon 2021 è finito sotto accusa per aver voluto giocare anche il doppio con suo fratello al Foro Italico – la sera prima del match contro Ruud – nonostante una forma fisica non eccezionale.

Berrettini ha detto di averlo fatto per l’amore che ha per suo fratello Jacopo, oltre a quello che prova per la sua città, Roma, e per il tennis. Proprio in queste ore è arrivata una notizia che di certo avrà fatto gioire ‘The Hammer’: la bella novità riguarda proprio suo fratello.

Berrettini boom: grande gioia, finalmente il trofeo

Jacopo Berrettini si è infatti aggiudicato il torneo Itf Men’s Future ‘Città di Cervia’ che si è tenuto sui campi della Polisportiva 2000 della cittadina romagnola. Il fratello di Matteo ha preso parte al torneo da prima testa di serie e ha confermato quelli che erano i pronostici della vigilia, battendo in finale Filippo Romano con il punteggio di 7-6 6-2. Il 19enne di Sarzana ha giocato un torneo davvero entusiasmante ma all’ultimo atto non è riuscito a confermarsi agli stessi livelli. Al contrario Jacopo Berrettini si è mostrato molto solido e determinato a portare a casa il trofeo ‘Coldwell-Banker’ e i 30.000 dollari del montepremi.

“Faccio i complimenti a Filippo per l’ottimo torneo disputato e per la finale giocata“, le parole di Jacopo Berrettini dopo aver trionfato a Cervia. “Voglio ringraziare il mio allenatore Gianmarco Micel – ha poi aggiunto il tennista italiano – per come abbiamo lavorato per la conquista di questa trofeo che è il primo che vinciamo insieme, la mia famiglia venuta da Roma per vedermi e la mia ragazza che fa i salti mortali per starmi vicino“.

Una bella soddisfazione non solo per Jacopo ma per tutta la famiglia Berrettini: ora il sogno dei tifosi è poter vedere di nuovo gioire anche suo fratello Matteo e che i guai fisici che continuano a tormentarlo possano finalmente sparire.