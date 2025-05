Valentino Rossi, ultim’ora ufficiale: tifosi senza parole

Valentino Rossi ha fatto ancora una volta parlare di sé, anche in seguito al ritiro dalla classe regina del motomondiale.

Valentino Rossi si è ritirato dal motomondiale nel 2021, nonsotante questo però non ha detto propriamente addio al motorsport e alle corse. Diventato padre di due splendide bambine, si dedica all’Endurance, guidando il più forte possibile l’automobile che gli è stata messa a disposizione, ottenendo anche risultati particolarmente importanti.

In virtù di questa decisione di carriera, che lo tiene lontano dal mondo che gli ha donato più successo in assoluto, quello delle due ruote, c’è una bella notizia che il Dottore ha deciso di svelare nelle ultime ore.

Non stiamo parlando di una indiscrezione, bensì di qualcosa di estremamente ufficiale e che riguarda una decisione che sicuramente farà felicissimi appassionati e tifosi del numero 46: ecco di cosa si tratta nello specifico.

Valentino Rossi, adesso è ufficiale: di cosa si tratta

Valentino Rossi, in collaborazione con la VR46, ha deciso di lanciare un’iniziativa legata a oggetti particolarissimi e a dir poco originali. Ci riferiamo in particolar modo al progetto Memorabilia Authentic, che mette a disposizione vere e proprie perle legate a gare particolari del fuoriclasse italiano, che ha personalmente autografato questi oggetti prima di metterli in vendita. Fra questi, troviamo tre gomme Pirelli montate sulla BMW M4 GT3 che Valentino Rossi ha guidato insieme a Maxime Martin a Misano, conquistando la vittoria in Gara 1 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe nel maggio 2024.

Gli pneumatici di cui vi stiamo parlando sono i P Zero DHF anteriore sinistro, posteriore destro e posteriore sinistro. Non manca neanche la firma dell’ex pilota motociclistico sulla spalla delle gomme, senza dimenticare il certificato che ne attesta l’autenticità. E non è tutto, perché oltre agli pneumatici sono stati messi in vendita anche 4 cappellini denominati “New Era Valencia 2021”, che è anche l’edizione speciale legata all’ultima gara che Rossi ha disputato in MotoGP sulla sua Yamaha.

Questo spettacolare oggetto è disponibile in soli 4 esemplari, e ognuno di questi è autografato dal campionissimo italiano. Il cappellino si trova custodito in una box esclusiva, decorata con gli allori dei 9 titoli mondiali nonché arricchita dalla targhetta ufficiale del progetto Memorabilia. Stiamo parlando di un vero e proprio pezzo da collezione. E il prezzo? Come ampiamente immaginabile, non è di favore. Il cappello è stato messo in vendita a 900 euro, mentre ogni singola gomma ha un prezzo di 5.000 €. Non abbiamo dubbi, però, che gli appassionati li acquisteranno volentieri.