Allarme Sinner, finisce nei guai: il colpevole è Alcaraz

Jannik Sinner deve fare i conti con un problema tutt’altro che banale: c’entra Carlos Alcaraz, cosa succede.

Jannik Sinner si è detto soddisfatto della finale raggiunta a Roma. Nonostante la sconfitta contro Carlos Alcaraz il numero 1 al mondo ha mostrato uno stato di forma molto buono durante tutti gli Internazionali: non era affatto scontato, considerando i tre mesi di assenza forzata dai campi a causa della squalifica per la vicenda Clostebol.

Tuttavia Sinner non vede l’ora di tornare a sfidare il suo grande rivale per prendersi la rivincita. Jannik, nel corso della cerimonia di premiazione al Foro Italico, ha detto che in questo momento Alcaraz è il più forte sulla terra battuta: il desiderio di Sinner è però quello di sconfiggere il 22enne di Murcia anche sul suo terreno preferito.

Per riuscirci, oltre a essere in ottima condizione sia fisica che mentale, il numero 1 della classifica ATP sta pensando di adottare una tattica in campo. L’ex leggenda del tennis John McEnroe si è accorto proprio di questa cosa osservando le gare di Sinner al Roland Garros: l’ex campione statunitense ha parlato della scelta tattica di Jannik, dicendosi sorpreso.

Allarme: Sinner nei guai, l’ex campione non ha dubbi

“Ho visto alcuni momenti dei suoi allenamenti, stava 4 metri lontano dalla linea di fondo ed è una tattica che ha usato anche nella partita contro Rinderknech“, le parole di McEnroe, stupito nel vedere Sinner colpire da così lontano. Tuttavia secondo ‘The Genius’ il fenomeno altoatesino ha scelto questo approccio per variare il suo gioco e affrontare meglio Carlos Alcaraz.

Ma è davvero la mossa giusta? Sempre McEnroe ha spiegato di non essere poi così convinto che questa soluzione porterà benefici al gioco di Sinner in caso di sfida contro lo spagnolo. “A dire il vero non sono sicuro di questa scelta – ha aggiunto la leggenda del tennis – ma è sempre positivo provare a dare al tuo avversario qualcosa di diverso rispetto al solito“.

McEnroe ha poi speso parole di grande elogio per Sinner, che sembra già in grande condizione nonostante il brutto periodo passato di recente. Il vincitore di 7 tornei del Grande Slam e finalista al Roland Garros nel 1984 si è complimentato con Jannik per la reazione avuta nel terzo set contro Arthur Rinderknech, quando è riuscito a rimontare da 0-4 vincendo poi set e match: “Ha avuto una reazione nel terzo set che era difficile da prevedere anche per uno che è il numero 1 al mondo“.