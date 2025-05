Finale Champions League, PSG-Inter: i transalpini si aggiudicheranno per la prima volta la competizione?

Sabato sera si giocherà una delle gare più attese di questa stagione. Stiamo parlando della finale di Champions League 2025. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si disputerà l’atto finale della massima competizione europea per club, che vede affrontarsi Paris St. Germain e Inter.

Mai nella loro storia francesi e nerazzurri si erano affrontati in una gara ufficiale. Si registrano diverse amichevoli, l’ultima nel 2023, ma mai una gara accreditata. Si tratta di una ghiotta occasione per entrambe: la squadra di Inzaghi cerca il riscatto dopo aver visto sfumare lo Scudetto e soprattutto dopo aver perso la finale di due anni fa contro il Manchester City. Ricordiamo che sono 15 anni che la Beneamata non conquista questo trofeo.

Dall’altra parte troviamo i transalpini, i quali hanno giocato soltanto una volta nella loro storia un’altra finale di Champions. Stiamo parlando della sfida contro il Bayern Monaco nel 2020, la quale vide i teutonici imporsi col risultato di 1-0. I ragazzi di Luis Enrique proveranno a portare a Parigi per la prima volta questo magico trofeo.

Per la gara di sabato, partono leggermente favoriti i francesi: su Planetwin365 la vittoria del PSG pagherebbe 2,30 volte la posta; su Unibet 2,20 e Betclic 2,19. L’eventualità che il PSG cominci questa sfida con ritmi alti e con la giusta convinzione, potrebbe portare a puntare sul segno “1” all’intervallo: su Planetwin365 la giocata è bancata 2,90; su Betclic 2,75 e su Unibet 2,65.

Da tener d’occhio anche la quota della giocata “Under 2,5”, ipotizzando che la sfida possa veder realizzati al massimo due gol: su Planetwin365 parliamo di 1,85 volte la posta; su Betclic e su WilliamHill la stessa giocata è proposta a 1,82. Un risultato esatto interessante potrebbe essere l’1-0 in favore del PSG: si parla, su Planetwin365, di 8,50 volte la posta; su Unibet 8 e su WilliamHill 7,80. Sarebbe lo stesso risultato col quale l’Inter ha perso la finale contro il Manchester City, due anni fa.

Potrebbe essere una gara molto “dura” e fallosa? Azzardata, ma molto interessante, la giocata “Over 3,5 cartellini”, immaginando che l’arbitro possa tirar fuori per almeno quattro volte un cartellino: su Planetwin365 la quota è di 1,62; su Betclic 1,47 e su Unibet 1,58.