Leclerc-Hamilton, annuncio inatteso: la F1 trattiene il fiato

Leclerc ed Hamilton protagonisti in Ferrari: l’annuncio inatteso fa trattenere il fiato all’intera Formula 1

Piccoli segnali di rinascita. La Ferrari tra Imola e Monaco, pur non entusiasmando, ha fatto intravedere qualcosa di positivo. Il secondo posto di Lerclerc a Montecarlo è un segnale importante in visto del proseguo della stagione, soprattutto ora che a Barcellona arriverà l’introduzione della nuova direttiva sulle ali anteriori che potrebbe sconvolgere la gerarchia vista fin qui in pista.

Ci sperano a Maranello, sperano davvero che dalla Spagna in poi possa aprirsi un nuovo mondiale, ma intanto si ‘accontentano’ di quanto raccolto negli ultimi due GP. Nell’attesa di capire quel che sarà, Charles Leclerc mostra grande convinzione nel rapporto con Lewis Hamilton ed esalta anche il lavoro del suo compagno di squadra, dentro e fuori la pista.

A Monaco il pilota numero 16 ha parlato con la stampa locale e si è soffermato sul rapporto con il compagno di scuderia, evidenziando un aspetto in particolare che lo facilita nel lavoro. “Guidiamo in maniera piuttosto simile – ha affermato – ad entrambi ci piace essere aggressivi in ingresso curva entrando forte“. Una cosa che potrebbe fare bene alla Ferrari: “Avere questa caratteristica in comune dà una direzione chiara alla Ferrari“.

Leclerc esalta Hamilton: “È un maestro”

Ma non è soltanto questo che Leclerc sottolinea: c’è anche un elogio a Hamilton molto particolare e che ci concentra su un aspetto soprattutto.

“Oltre a ciò che è legato alla pista – ha affermato – è un maestro nella gestione della vita ‘folle’ di noi piloti. Mi sono accorto che, con il passare degli anni, c’è un valore aggiunto nell’essere circondati dalle persone giuste, nell’avere un’organizzazione attorno che ti lascia tempo libero e ti consente di concentrarsi solo sul lavoro al volante“. Proprio in questo Hamilton, secondo Leclerc, eccelle: “La sua organizzazione è eccezionale, sia dal punto di vista del pilota che da quello che c’è oltre la F1“.

Ora però ciò che conta è la pista e la gara di Barcellona: lì dove potrebbe cambiare la stagione della Ferrari o chiudersi in maniera definitiva. Lontani sia in classifica piloti che in quella costruttori, soltanto un’indicazione chiara dal GP in Spagna potrebbe rianimare la scuderia e i piloti e dare modo di proseguire lo sviluppo della SF-25. In caso contrario, probabile che tutti gli sforzi vengano concentrati sulla prossima stagione e sul progetto della Ferrari 2026. Da non sbagliare, come si dice – ma non si fa – ormai da troppi anni.