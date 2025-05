Terrore in MotoGP, terribile incidente: corsa in ospedale

I tantissimi appassionati di MotoGP trattengono il fiato dopo il terribile incidente: immediata la corsa in ospedale, come sta adesso.

Gli appassionati di MotoGP hanno seguito con grande trasporto il Gran Premio di Silverstone, terminato con il successo di Marco Bezzecchi davanti a Johann Zarco e Marc Marquez. Il campionissimo spagnolo ha potuto così aumentare il vantaggio in classifica generale sia su suo fratello Alex – giunto quinto al traguardo – che su Pecco Bagnaia, costretto al ritiro dopo una caduta.

Proprio in queste ore, però, i fan della classe regina devono fare i conti con una notizia davvero terribile. Uno dei protagonisti della MotoGP è stato infatti vittima di un bruttissimo incidente che gli ha provocato conseguenze serie. Si tratta di Luca Marini, pilota della Honda, attualmente 13esimo in classifica piloti con 38 punti.

Marini si trovava a Suzuka, in Giappone, per prepararsi al meglio in vista della 8 Ore in programma dall’1 al 3 agosto 2025. In un comunicato ufficiale HRC spiega nel dettaglio le condizioni del pilota italiano dopo la caduta. Marini ha riportato la lussazione dell’anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace al fianco destro.

Terrore in MotoGP: bruttissima caduta, paura tra i tifosi

Luca Marini è stato subito trasportato nell’ospedale locale, dove rimarrà sotto osservazione finché non gli verrà dato il via libera per rientrare in Italia. Nel primo giorno di test sulla CBR1000RR SP tutto era andato secondo i piani, ma nel secondo il 27enne di Urbino è rimasto vittima di questa brutta caduta che lo costringe al forfait per la mitica gara di durata giapponese.

Il pilota italiano verrà sostituito dallo spagnolo Iker Lecuona, che si unirà quindi a Takumi Takahashi e Johann Zarco nell’equipaggio che scenderà in pista per la 8 Ore. Marini ha poi pubblicato una foto sui social dove si mostra sul letto d’ospedale: “Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati“, scrive il pilota della Honda, ricevendo tanti commenti di solidarietà sia da parte di colleghi che dei suoi tantissimi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Marini 10 (@lucamarini10)

“Animo Luca, fuerza“, scrive il campione del mondo in carica, Jorge Martin, mentre Quartararo commenta in italiano: “Forza Luca“. Non passa inosservato il commento della moglie del pilota, Marta Vincenzi, che lo scorso ottobre ha dato alla luce la loro primogenita: “Forza papà, Angelina non vede l’ora di vederti“.