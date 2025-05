Addio all’uomo dei record: lo sport italiano in lacrime

Lo sport italiano non può trattenere le lacrime: l’addio al grande campione è un dolore enorme, il suo record rimarrà alla storia.

Il mondo dello sport italiano deve fare i conti con un altro gravissimo lutto. La notizia è appena arrivata e ha gettato nello sconforto tutti coloro che avevano avuto modo di ammirare le straordinarie gesta del grande campione. Sono soprattutto i fan dell’atletica a piangere la scomparsa di una figura che ha significato tantissimo, riuscendo a emozionare e a trasmettere grandi valori sportivi e umani.

Tutta la città di Varazze è in lutto per la scomparsa di Rosolino Damele, classe 1953, un vero e proprio protagonista della pista e delle corse su strada degli anni ’80. La sua carriera da podista è ricordata soprattutto per il record ligure nei 3000 siepi: un primato ancora oggi imbattuto.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ha espresso parole di cordoglio per l’addio a Rosolino Damele. “Tesserato per l’Atletica Varazze e l’Atletica Arcobaleno prima, per un periodo per l’ATA Acqui per poi tornare con l’Atletica Varazze detiene ancora il record ligure nei 3000 siepi con il crono di 8:46.80 stabilito a Roma il 17 luglio del 1979“, fa sapere la FIDAL, mettendo in evidenza proprio lo straordinario risultato conseguito da Damele 46 anni fa.

Addio all’uomo dei record: l’atletica piange il grande campione

La Federazione tiene poi a sottolineare che l’atletica ligure intende porgere le più sentite condoglianze a tutti i familiari del grande atleta. Il sito Savonanews.it ricorda che nel corso della sua vita Rosolino Damele è stato anche un vigile urbano molto apprezzato e stimato, esattamente come accadeva quando smetteva la divisa e si dedicava all’attività podistica.

Rosolino Damele prese parte anche ai Campionati italiani su pista assoluti outdoor e indoor, 5000 m e 3000 siepi. L’indimenticabile podista si laureò campione italiano M40 3000 metri indoor con 8’35 e anche campione italiano M40 Maratonina Roma-Ostia 1h07’50. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella di Damele, che riuscì anche a trionfare in diversi campionati regionali liguri e piemontesi su pista e cross.

Sempre Savonanews.it ricorda soprattutto il primo posto al cross nazionale CSI, ma anche i due successi alla Scalata del Monte Faudo e alla Skyrace Alagna-Capanna Margherita. Rosolino Damele, oltre che per le sue gesta sportive, resterà sempre impresso nella mente degli appassionati di atletica per i suoi capelli lunghi e gli immancabili baffi: tratti distintivi di un atleta che ha scritto pagine memorabili nella storia della podistica.