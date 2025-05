Dramma Djokovic, cuore spezzato: “È grave”

Per Novak Djokovic arriva una notizia drammatica durante il Roland Garros: le condizioni preoccupano, è grave

La missione è compiuta: Novak Djokovic, nonostante qualche problema fisico, è riuscito a battere Corentin Moutet al secondo turno del Roland Garros e si è conquistato il pass per andare avanti.

Ora lo attende l’austriaco Misolic e il serbo spera di poter recuperare la migliore condizione fisica. Durante il terzo set del match contro Moutet, infatti, l’ex numero 1 al mondo è dovuto ricorrere alle cure dello staff medico per un problema alla caviglia. Un fastidio che ha condizionato il suo gioco, tanto che Djokovic al rientro in campo ha perso anche il servizio, riuscendo poi a rimontare e a chiudere la partita al tie-break del terzo parziale.

Ora avrà un giorno per smaltire i fastidi fisici, ma intanto c’è una notizia che ha rovinato il suo Roland Garros e che non può non condizionarlo anche nell’avvicinamento al prossimo incontro. Lo ha spiegato lo stesso Djokovic nel post gara, rendendo pubblica la sua forte preoccupazione per ciò che sta accadendo ad una persona a lui molto vicina.

Djokovic, paura per Amanovic: le sue condizioni

Miljan Amanovic, storico fisioterapista di Djokovic, è stato ricoverato in ospedale per un problema che il serbo non ha voluto specificare per motivi di privacy.

Il numero 6 al mondo ha spiegato a Sasa Ozmo, giornalista di Sportklub: “Miljan purtroppo è in ospedale. Ha avuto una cosa grave ed è stato operato. Siamo tutti preoccupati – le parole del tennista – . Le sue condizioni attualmente sono stabili, ma non è in una situazione ideale“. Djokovic ha anche aggiunto che il fisioterapista dovrà restare in ospedale diversi giorni e ha ribadito la propria preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Lo stesso Ozmo ha aggiornato poi quest’oggi sulle condizioni di Amanovic, spiegando che ha avuto una forte epistassi dopo un intervento chirurgico che ha imposto il ricovero. Il suo stato di salute però sarebbe in miglioramento e già nei prossimi giorni potrebbe essere dimesso. Il fisioterapista è molto legato a Djokovic che nel libro ‘Novak Djokovic: The greatest of all time’, racconta di quando nel 2017 ha avuto un infarto per il troppo stress.

Fortunatamente ora le condizioni sono in via di miglioramento e l’uomo potrebbe anche lasciare l’ospedale nel giro di qualche giorno. Un sospiro di sollievo sicuramente per il serbo che potrà dunque tornare a concentrarsi esclusivamente sul Roland Garros.