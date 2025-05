Zanardi, è la cosa più ingiusta: i fan disperati

Quanto accaduto ad Alex Zanardi ha gettato nello sconforto tutti i fan del campione paralimpico: una cosa davvero ingiusta.

I tantissimi fan di Alex Zanardi sono ormai da anni in attesa di ricevere notizie confortanti sullo stato di salute del campione bolognese. L’ex pilota di Formula 1 prosegue la riabilitazione dopo il terribile incidente del 19 giugno 2020, quando venne travolto da un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike.

Da quel giorno la vita di Zanardi è stata nuovamente stravolta, esattamente come accadde nel 2001 quando subì l’amputazione di entrambe le gambe dopo lo spaventoso incidente al Lausitzring durante una gara del campionato CART. Il campione paralimpico è costantemente assistito dai medici e dai suoi familiari: la speranza di tutti i tifosi è che un giorno possa riapparire in pubblico, ma al momento non ci sono indicazioni che lasciano pensare che possa avvenire presto.

Proprio in queste ore è arrivata un’altra notizia che fa disperare i fan di Zanardi. Su X, infatti, l’ex pilota emiliano viene ricordato con grande affetto da una pagina che ripercorre le grandi imprese dell’automobilismo. Tuttavia il riferimento del blog va a ciò che avrebbe potuto essere e purtroppo non è stato.

Zanardi: fan disperati, l’annuncio è appena arrivato

Qualche giorno fa Alex Palou, 28enne pilota spagnolo che nel 2022 esordì anche in F1 nelle prove libere del GP degli Stati Uniti al posto di Lando Norris (diventando poi terzo pilota della scuderia di Woking nella stagione successiva), ha trionfato nella 500 Miglia di Indianapolis. Nonostante i tre titoli IndyCar già vinti in carriera, per Palou si è trattata della prima vittoria su un ovale.

“Il risultato di Palou è la dimostrazione di ciò che Alex Zanardi avrebbe potuto realizzare con Ganassi negli anni ’90 se non fosse scoppiata la guerra civile tra CART e Indy“: è il pensiero pubblicato su X dalla pagina ‘El otro lado de las carreras’, che esprime tutto il rammarico per non aver mai visto Zanardi alla 500 Miglia di Indianapolis.

Un’opinione pienamente condivisa anche da Ulter Motor, un altro blog dedicato agli appassionati di motori: la mancata partecipazione di Alex Zanardi alla 500 Miglia di Indianapolis viene definita come “una delle cose più ingiuste che potessero accadere nel mondo del motorsport“. Nonostante il passare degli anni sono ancora tantissimi i fan del campione bolognese.