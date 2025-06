Bivio Sinner, la scelta lo mette in difficoltà: reazione inattesa

La scelta ha messo in seria difficoltà Jannik Sinner: il campione italiano si è trovato di fronte a un bivio, nessuno se l’aspettava.

Il discorso di Jannik Sinner dopo il match vinto contro Richard Gasquet è stato davvero commovente. Il numero 1 al mondo ha elogiato l’intera carriera del tennista francese, che aveva già deciso da tempo di voler concludere in bellezza davanti al suo pubblico. Lo ha fatto davvero nel migliore dei modi, giocando l’ultimo match contro il numero 1 a mondo.

“Abbiamo un ottimo rapporto nonostante apparteniamo a generazioni diverse – ha detto Sinner – Questo è il momento di Richard: congratulazioni a tutto il suo team e alla sua famiglia. Senza persone fantastiche al tuo fianco, è impossibile costruire una carriera grandiosa. Congratulazioni non solo per la tua incredibile carriera, ma soprattutto per la persona che sei”.

Il post-partita è stato un po’ complicato per Jannik. E’ stato proprio il 23enne di San Candido a rivelare di aver avuto il naso chiuso e il raffreddore per un paio di giorni: un lieve malessere che però il numero 1 della classifica ATP pare aver completamente smaltito. Durante la conferenza stampa un giornalista ha poi fatto una domanda a Sinner che ha lasciato di stucco tutti i tifosi.

Ultim’ora Sinner: il numero 1 è spiazzato, replica a sorpresa

Il cronista, scusandosi in anticipo per la domanda, ha chiesto a Jannik un aspetto che riguarda i suoi tanti fan: “Molte persone vengono alle tue partite vestite da carote, tu hai un logo che è una volpe. Preferiresti che magari in futuro venissero alle tue partite vestiti da volpe o va bene con le carote?“.

La domanda ha preso alla sprovvista il campione italiano, apparso anche molto divertito. “È comunque arancione… qualsiasi cosa, voglio dire… sono solo tifosi, è bello averli e ognuno è diverso“, le parole di Sinner, che poi ha aggiunto: “Questa cosa delle carote è iniziata ai tempi a Vienna, il mio logo è uscito un po’ più tardi, che è il logo della volpe, quindi… forse le carote sono un po’ più facili da trovare, credo“.

Sempre il giornalista ha poi chiesto al vincitore degli scorsi Australian Open se apprezza questo abbigliamento dei suoi tifosi. “Ah, è carino – la risposta di Jannik Sinner – Ma io in campo non guardo molto intorno, cerco di rimanere concentrato”.