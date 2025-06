Jasmine Paolini è stata eliminata da Elina Svitolina al Roland Garros. La tennista azzurra si vede annullare tre match point dall’ucraina e non riesce a prendersi la rivincita dell’Australian Open. Successo importantissimo per l’ucraina che è riuscita a rientrare benissimo dopo un primo parziale comunque lottato. Pass staccato per i quarti di finale dove trova la vincente del match tra Elena Rybakina ed Iga Swiatek.