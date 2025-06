Sinner disperato, sanzione pesantissima: è una stangata

Jannik Sinner ha iniziato molto bene la sua avventuara al Roland Garros di quest’anno, anche se quanto accaduto ultimamente non gli piacerà.

Jannik Sinner è finalmente tornato a pieno regime nel tennis che conta. Dopo aver raggiunto la finale agli Internazionali d’Italia, l’italiano numero uno al mondo ha già iniziato il suo personale percorso al Roland Garros, un torneo molto speciale oltre che storico e popolare in cui Sinner spera di tornare finalmente vincente.

Non sarà facile, soprattutto considerando la presenza di Carlos Alcaraz, apparso in forma smagliante contro l’altoatesino nella finale di Roma. Comunque, in ogni caso, Sinner darà tutto quello che ha per raggiungere i traguardi più eccellenti possibili. Nel frattempo, comunque, non sono mancati i momenti di stress per il campione italiano, già vincitore nel 2025 dell’Australian Open, che ha dovuto accettare senza proteste questa singolare sanzione comminatagli.

Jannik Sinner, che penitenza: è tutto vero

Jannik Sinner è tornato soltanto per gli Internazionali d’Italia a causa della squalifica di tre mesi che lo ha costretto a rimanere fermo per circa 90 giorni. Una penalizzazione che ha messo a dura prova il giocatore e il suo intero staff. E adesso è tornato. Non solo a vincere e a competere per i tornei più rilevanti, ma anche a sorridere e divertirsi. Lo ha dimostrato al Roland Garros, dove è stato costretto alla ‘penitenza’ dei push up.

La condanna ha riguardato sia Sinner che l’allenatore Simone Vagnozzi e il fisioterapista Ulises Badio, ed è tutta ‘colpa’ del preparatore Marco Panichi. Come mostrato sui social media del Roland Garros, infatti, Sinner e il suo staff si sono sfidati a calcio, attraverso palleggi volanti. Ma a condannare Sinner e non solo è stato uno splendido colpo di testa di Panichi, che ha fatto finire la palla in un cesto occasionalmente trasformato in canestro. E così sono costretti a fare dei push up, ovvero dei piegamenti a corpo libero di cui avrebbero certamente fatto volentieri a meno.

Questo filmato racconta di un team non solo concentrato sulle prossime sfide sulle quali riflettere, ma anche estremamente rilassato. Una combinazione e una miscela perfetta, che certamente porteranno ancora molto lontana la squadra che spera di cogliere un risultato eccezionale al Roland Garros. Per ora, con due vittorie una più netta dell’altra, il percorso parigino di Sinner è andato a gonfie vele, anche grazie a una squadra che evidentemente non solo lo segue ovunque, ma lavora anche costantemente per migliorarlo.